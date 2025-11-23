Такая гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области объединяет материальную поддержку с заботой и уходом.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области продолжает поддержку пожилых людей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах из-за войны, сообщает Politeka.

Программу реализует благотворительный фонд «Каритас», оказывая комплексную помощь жителям региона, включая восстановление жилья и социальное сопровождение.

Проект включает ремонт домов после обстрелов: замену дверей и окон, восстановление крыш и утепление стен. В первую очередь поддержка оказывается тем домохозяйствам, которые остались пригодными для проживания после незначительных разрушений.

Подать заявку могут жители Харькова и Изюма. В список входят люди с инвалидностью, одинокие пенсионеры, многодетные семьи, беременные женщины, внутренне перемещенные лица и граждане с тяжелыми хроническими заболеваниями.

Социальное сопровождение предполагает консультации, помощь в повседневных делах и обеспечение базовых потребностей, что поддерживает эмоциональное состояние пожилых людей.

Такая гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области объединяет материальную поддержку с заботой и уходом, создавая безопасные и достойные условия для пожилых людей, пострадавших от боевых действий.

Кроме того, жители могут получить бесплатные продукты и другие виды поддержки через проект «HOPE WELL», что системно помогает одиноким людям пожилого возраста и гражданам с инвалидностью. С начала 2025 года значительно способствует развитию проекта партнер – благотворительный фонд «Старенькие».

Эти инициативы помогают людям ощущать безопасность даже в сложных условиях, обеспечивая необходимые ресурсы для достойной жизни.

