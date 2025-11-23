Отримати безкоштовні продукти для ВПО у Запорізькій області можуть лише ті громадяни, які відповідають визначеним критеріям.

Безкоштовні продукти для ВПО у Запорізькій області роздаються від Товариства Червоного Хреста України, повідомляє Politeka.net.

Про це розповіли у пресслужбі організації на сторінці Фейсбук.

Працівники Товариства Червоного Хреста в Запорізькій області допомагають переселенцям, що переъхали до обласного центру та проживають у Вільнянській громаді.

При цьому у Товаристві наголошують, що отримати безкоштовні продукти для ВПО у Запорізькій області можуть лише ті громадяни, які відповідають визначеним критеріям.

До переліку осіб, яким допомога надається в першу чергу, належать внутрішньо переміщені особи, зареєстровані з 2025 року. Це стосується переселенців із територій, що перебувають у тимчасовій окупації, із районів, де тривають активні бойові дії, а також тих, хто виїхав із деокупованих населених пунктів.

Окремою категорією отримувачів є діти з інвалідністю віком до 18 років. Для цих родин Червоний Хрест організував кілька етапів видачі допомоги. Набори можна отримати з 24.11.2025 по 27.11.2025.

Приймання громадян здійснюється щодня з 9:00 до 13:00 за адресою: вулиця Козацька, 1а. Формат отримання допомоги передбачає живу чергу, тому переселенців просять завчасно планувати свій час.

Для того щоб скористатися можливістю отримати продуктові або гігієнічні набори, заявники зобов’язані мати при собі оригінали документів.

Внутрішньо переміщеним особам необхідно пред’явити довідку ВПО, видану у 2025 році, паспорт та ідентифікаційний код. Для дітей з інвалідністю до 18 років потрібен паспорт або свідоцтво про народження, ідентифікаційний код, документ, що підтверджує інвалідність чи іншу категорію вразливості, а також документи одного з батьків — паспорт та ідентифікаційний код.

