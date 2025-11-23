Получить бесплатные продукты для ВПЛ в Запорожской области могут только граждане, которые отвечают определенным критериям.

Бесплатные продукты для ВПЛ в Запорожской области раздаются от Общества Красного Креста Украины, сообщает Politeka.net.

Об этом рассказали в пресс-службе организации на странице Фейсбук.

Сотрудники Общества Красного Креста в Запорожской области помогают переселенцам, которые переехали в областной центр и проживают в Вольнянской общине.

При этом в Обществе подчеркивают, что получить бесплатные продукты для ВПЛ в Запорожской области могут только граждане, которые отвечают определенным критериям.

В число лиц, которым помощь оказывается в первую очередь, относятся внутренне перемещенные лица, зарегистрированные с 2025 года. Это касается переселенцев с территорий, находящихся во временной оккупации, из районов, где продолжаются активные боевые действия, а также выехавших из деоккупированных населенных пунктов.

Отдельной категорией получателей являются дети с инвалидностью до 18 лет. Для этих семей Красный Крест организовал несколько этапов выдачи помощи. Наборы можно получить с 24.11.2025 по 27.11.2025г.

Прием граждан осуществляется ежедневно с 9:00 до 13:00 по адресу: улица Казацкая, 1а. Формат получения помощи предполагает живую очередь, поэтому переселенцев просят заблаговременно планировать свое время.

Для того чтобы воспользоваться возможностью получения продуктовых или гигиенических наборов, заявители обязаны иметь при себе оригиналы документов.

Внутри перемещенным лицам необходимо предъявить справку ВПЛ, выданную в 2025 году, паспорт и идентификационный код. Для детей с инвалидностью до 18 лет требуется паспорт или свидетельство о рождении, идентификационный код, документ, подтверждающий инвалидность или другую категорию уязвимости, а также документы родителя — паспорт и идентификационный код.

