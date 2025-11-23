Денежная помощь для ВПЛ в Кривом Роге назначается на срок шесть месяцев, но в некоторых случаях выплату могут отменить.

Многие украинцы сейчас получают выплаты от государства, как внутренне перемещенные лица, однако иногда эту денежную помощь для ВПЛ в Кривом Роге могут прекратить, пишет Politeka.net.

Речь идет о лицах, не отвечающих определенным важным критериям, указанным в постановлении №332 .

Поддержка для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) в Украине назначается на срок шесть месяцев, начиная с месяца обращения, независимо от даты подачи заявления. Общий период предоставления такой помощи не может превышать 12 месяцев.

Переназначение выплат на следующий шестимесячный период возможно при определенных условиях. Да, право на продление помощи имеют семейства, в составе которых есть:

несовершеннолетние дети;

лица с инвалидностью;

люди пенсионного возраста;

одинокие матери или родители, воспитывающие ребенка;

лица, осуществляющие уход за людьми с инвалидностью или детьми с инвалидностью;

граждане Украины, проходящие лечение или реабилитацию после ранений, полученных в результате военных действий;

студенты или ученики ВПЛ в возрасте от 18 до 23 лет, которые учатся на дневной форме обучения и не имеют собственной семейства.

В то же время, денежная помощь для ВПЛ в Кривом Роге прекращается в случае, если семья больше не отвечает указанным критериям. Также выплаты не начисляются, если среднемесячный доход на одного человека превышает 9,44 тысяч гривен.

Еще одно условие прекращения выплат касается фактического места жительства: выплаты не предусмотрены, если семья возвращается на постоянное место жительства к старому адресу или выезжает за пределы Украины более 30 дней подряд или более 60 дней суммарно в течение шести месяцев.

Таким образом, получение и продление помощи для ВПЛ строго регламентируется действующими правилами и зависит от состава семьи, доходов и фактического места пребывания.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Дефицит мяса в Кривом Роге: что известно о проблеме.

Также Politeka сообщала, Дефицит продуктов в Кривом Роге: специалисты назвали причины резких изменений на рынке.

Как сообщала Politeka, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Кривом Роге: украинцам раскрыли, на какую поддержку можно рассчитывать.