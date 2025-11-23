Вопрос подорожания проезда в Чернигове снова стал актуальной темой для обсуждения, поэтому рассказываем, к чему готовиться.

Подорожание проезда в Чернигове будет касаться тарифов на поездки в городских автобусах, сообщает Politeka.

Обсуждение темы подорожания проезда в Чернигове состоялось на рабочей группе, которая занимается формированием ценовой политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства и городского пассажирского транспорта.

Участники сосредоточились на предложении повысить оплату за билет без использования наличных денег. В настоящее время на городских маршрутах действуют два тарифа для безналичной оплаты. Это 12 и 15 гривен.

После просмотра планируется установить стоимость на уровне 15 и 17 гривен. Оплата наличными останется без изменений и составит 17 грн. Для учащихся стоимость поездки также остается постоянной.

В ходе обсуждения начальник управления транспорта, транспортной инфраструктуры и связи отметил, что подорожание проезда обусловлено пересмотром калькуляции транспортной услуги.

Предварительный расчет километропробега производился в 2022 году на основе данных 2021 года. За это время выросла стоимость топлива. Когда формировали предварительные расценки, литр бензина стоил 30 грн. Сейчас его цена колеблется от 52 до 55.

Из-за этого расходы перевозчиков заметно увеличились. На сегодняшний день предприятия получают 44 грн за километр. Предлагается повысить выплату до 52. Именно эта разница и послужила причиной необходимости обновления тарифной сетки.

Перевозчики неоднократно обращались с просьбой о корректировке цен. Обсуждение продолжается, и профильное управление готовит соответствующее обращение в городскую военную администрацию, которая будет принимать окончательное решение об изменении стоимости билетов.

