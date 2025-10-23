Робота для пенсіонерів у Чернігівській області охоплює торгівлю, обслуговування та логістику.

Робота для пенсіонерів у Чернігівській області включає кілька напрямів зайнятості, що дозволяють обрати зручний режим, стабільну оплату та комфортні умови, повідомляє Politeka.

Вакансії публікуються на сайті work.ua, де роботодавці пропонують варіанти для людей із різним досвідом і рівнем підготовки.

Мережа магазинів «THRASH! ТРАШ!» у місті Остер відкрила позицію продавця-касира. Оплата становить від 14 500 до 16 000 грн, можливе працевлаштування як на повний, так і частковий робочий день. Основні функції: проведення розрахункових операцій, приймання товарів, контроль цінників, підтримання порядку в торговій залі та викладка продукції. Компанія гарантує офіційне оформлення, навчання без досвіду, сучасні умови праці та перспективи професійного розвитку.

Ще одна пропозиція — продавець-консультант у Vodafone Retail Україна в Чернігові. Заробітна плата — 18 000–21 500 грн плюс бонуси. Обов’язки включають консультації клієнтів, продаж смартфонів та аксесуарів, роботу з касою, інвентаризацію, оформлення акцій і викладку товару. Передбачено офіційне працевлаштування, оплачувані лікарняні, відпустку, медичне страхування, наставництво й можливість підвищення кваліфікації.

Також актуальна вакансія комірника-комплектувальника у компанії COMFY у Великій Димерці. Зарплата — від 25 000 до 35 000 грн. Працівник займається прийманням, розвантаженням, перевіркою якості, внесенням даних у систему, пакуванням і підготовкою замовлень. Робота змінна, із денними та нічними чергуваннями, оплата двічі на місяць, передбачені премії за продуктивність.

Отже, робота для пенсіонерів у Чернігівській області охоплює торгівлю, обслуговування та логістику. Компанії пропонують офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання, підтримку та можливість працювати в зручному ритмі без перевантаження.

