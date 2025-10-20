Жителям рекомендують заздалегідь підготуватися до графіка відключення світла з 21 по 22 жовтня в Чернігівській області.

У частині населених пунктів в Чернігівській області протягом кількох днів діятиме графік відключення світла з 21 по 22 жовтня, повідомляє Politeka.net.

Про це попередили у прес-службі Остерської громади.

У зв’язку із проведенням робіт та виконанням ремонтних робіт на повітряній лінії електропередачі можливі тимчасові перерви в електропостачанні споживачів та складено графік відключення світла з з 21 по 22 жовтня в Чернігівській області.

Обмеження введуть вже 21 жовтня 2025 року у місті ОСТЕР. Час обмеження: з 09:00 до 17:00. Можливі перерви в електропостачанні за адресами:

А.О. Грановського 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25А, 26, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 4, 6, 8, 9;

Левка Лук'яненка 10, 12, 14, 16, 18, 20, 26, 28, 29, 31, 33, 35, 37, 8;

Миру 35, 37;

Ярослава Мудрого 75.

Можливі перерви в електропостачанні також 22 числа у населеному пункті КОТІВ з 09:00 до 17:00 за адресою: Коротенка 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 2, 22, 3, 4, 5, 6, 8, 9.

Також цього дня, станеться виконання ремонтів на повітряній лінії електропередачі у місті ОСТЕР. Так, з 9:00 до 17:00 не буде електроенергії на вулицях:

Вознесенська 1, 10, 11, 1А, 2, 2Б/2Б, 3, 4, 5, 6, 9;

Генерала Солонини 19, 21, 21А;

Незалежності 25;

Татарівська 34, 35, 36, 37, 38, 39, 3Б, 40, 42, 43, 44, 45, 47, 51, 52, 53, 55, 57, 57А, 59, 61, 61А, 63, 63А, 65, 65А, 66, 67;

Тимофія Носача 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 23, 25, 4, 6, 8, 9.

Жителям населених пункітв, зазначених вище, рекомендують заздалегідь підготуватися до графіка відключення світла з 21 по 22 жовтня в Чернігівській області.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога для ВПО у Чернігівській області: що варто зробити для отримання виплат.

Також Politeka повідомляла, Робота для пенсіонерів у Чернігівській області: де готові платити від 30 тисяч.

Як повідомляла Politeka, Підвищення тарифів на електроенергію у Чернігівській області: коли і кому чекати змін.