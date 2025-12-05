На тлі підвищення тарифів на воду у Київській області, загальна заборгованість українців за комунальні послуги зростає.

У селах Яготинської громади оголосили про підвищення тарифів на воду у Київській області, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає місцева рада.

З 30 листопада кубометр централізованого водопостачання для сільських домогосподарств зросте з 32 до 55 гривень, а плата для мешканців без лічильника збільшиться з 145,98 до 250,91 гривні на особу.

Рішення пов’язане зі зростанням вартості електроенергії та матеріалів, які використовуються для водопостачання. Нові тарифи стосуються лише сіл громади, окрім Панфилів та Сулимівки, які обслуговуються іншим комунальним підприємством. Тарифи для міста Яготин залишаються без змін.

Місцева влада наголошує, що підвищення вартості води дозволить підтримувати стабільну роботу системи та забезпечити безперебійне водопостачання. У громаді радять мешканцям заздалегідь планувати оплату та перевіряти наявність лічильників для точного обліку споживання.

На тлі підвищення тарифів на воду у Київській області, загальна заборгованість українців за комунальні послуги зростає. Станом на середину вересня 2025 року відкрито понад 788 тисяч виконавчих проваджень, що на 13% більше, ніж у липні 2024 року. Основна частина боргів припадає на людей віком 46–60 років, а також групу 36–45 років.

Крім того, подібна ситуація торкнулася й Івано-Франківської області. Там регулятор пропонує скоригувати вартість послуг для комерційних споживачів КП «Івано-Франківськводоекотехпром». Населення зміни не торкнуться, адже побутові нарахування залишаються на рівні, встановленому у 2022-му.

