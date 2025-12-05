В селах Яготинского общества объявили о повышении тарифов на воду в Киевской области , сообщает Politeka.
Такую информацию предоставляет местный совет .
С 30 ноября кубометр централизованного водоснабжения для сельских домохозяйств вырастет с 32 до 55 гривен, а плата для жителей без счетчика увеличится со 145,98 до 250,91 гривны на человека.
Решение связано с ростом стоимости электроэнергии и материалов, используемых для водоснабжения. Новые тарифы относятся только к селам общины, кроме Панфилов и Сулимовки, которые обслуживаются другим коммунальным предприятием. Тарифы для Яготина остаются без изменений.
Местные власти подчеркивают, что повышение стоимости воды позволит поддерживать стабильную работу системы и обеспечить бесперебойное водоснабжение. В обществе советуют жителям заранее планировать оплату и проверять наличие счетчиков для точного учета потребления.
На фоне повышения тарифов на воду в Киевской области общая задолженность украинцев за коммунальные услуги растет. По состоянию на середину сентября 2025 открыто более 788 тысяч исполнительных производств, что на 13% больше, чем в июле 2024 года. Основная часть долгов приходится на людей 46–60 лет, а также группу 36–45 лет.
Кроме того, подобная ситуация затронула и Ивано-Франковскую область. Там регулятор предлагает скорректировать стоимость услуг для коммерческих потребителей КП «Ивано-Франковскводоэкотехпром». Население изменения не коснутся, ведь бытовые начисления остаются на уровне, установленном в 2022 году.
