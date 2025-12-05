Определен список граждан, которые могут получить бесплатное жилье в Запорожье вне очереди.

В Запорожье отдельные категории граждан могут рассчитывать на получение служебного или социального бесплатного жилья для ВПЛ, сообщает Politeka.net.

В случаях, когда предоставить его невозможно, законодательство предусматривает денежную компенсацию.

Согласно закону "О жилом фонде социального назначения", право на социальное жилье имеют люди, нуждающиеся в повышенной поддержке государства.

К таким категориям относятся лица с инвалидностью и тяжелыми заболеваниями, которые не могут проживать в общих помещениях из-за состояния здоровья.

Кроме того, его могут получить граждане, проживающие в зданиях, официально признанных аварийными или непригодными для последующего проживания.

В отдельном внимании нуждаются дети-сироты, которые после завершения обучения остаются без собственного дома и нуждаются в стартовой поддержке.

Право на бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожье имеют и переселенцы, не владеющие недвижимостью на подконтрольных Украине территориях.

К потенциальным получателям относятся и семьи, в которых жилая площадь на одного человека составляет менее 7 квадратных метров, а также граждане с очень низким среднемесячным доходом, фактически не имеющие достаточных ресурсов для обеспечения базовых потребностей.

Оно предоставляется только тем, кто оказался в сложных жизненных обстоятельствах или не может самостоятельно обеспечить себя жильем.

По состоянию на 2025 год установлен перечень граждан, которые могут получить бесплатное жилье в Запорожье вне очереди.

В эту группу входят семьи погибших военнослужащих, а также реабилитированные жертвы политических репрессий.

Приоритет в предоставлении также у участников боевых действий, ветераны войны и люди, которые получили инвалидность вследствие военных действий.

К внеочередным также отнесены лица, пострадавшие от Чернобыльской катастрофы, дети-сироты и дети с инвалидностью. Кроме того, первоочередное право есть у людей, которые понесли потери из-за стихийных бедствий или чрезвычайных ситуаций, а также многодетные семьи, в которых воспитывается 5 и более детей.

Минимальная норма площади составляет 13,65 квадратных метров на одного человека. При необходимости органы местного самоуправления могут увеличить площадь еще до 10 квадратных метров или предоставить полноценный дом. Такие помещения могут быть отдельными комнатами в коммунальных квартирах, самостоятельными квартирами или жилыми домами.

Важно понимать, что социальный дом не переходит в частную собственность. Оно предоставляется исключительно в пользование согласно договору социального найма, определяющего права и обязанности сторон.

Для получения недвижимости гражданин должен обратиться в местный орган власти, предоставить документы, подтверждающие право на льготы или сложные жизненные обстоятельства. После этого производится проверка условий проживания заявителя. Решение о взятии на учет принимает жилищная комиссия, после чего лицо ожидает своей очереди на получение недвижимости.

