Денежная помощь для ВПЛ в Полтавской области продолжает начисляться переселенцам, однако существуют условия, при которых выплаты могут быть приостановлены, сообщает Politeka.

В декабре 2025 года внутренне перемещенные лица будут получать средства в тех же размерах, что и раньше. Это стало возможным благодаря постановлению Кабинета Министров № 332, которое продлило действие программы еще на полгода. Выплаты составляют: 3 тысяч гривен для детей и людей с инвалидностью и 2 тысяч гривен для других категорий переселенцев.

Получателями помощи являются граждане, которые вынуждены были покинуть жилье из-за боевых действий или оккупации и оформили статус ВПЛ. Также право на поддержку имеют те, чье жилье разрушено или непригодно для проживания, если они подали документы на компенсацию.

Дополнительно денежные выплаты предоставляются людям с инвалидностью I–III групп, семьям с детьми до 18 лет (или до 23 лет в случае обучения), домохозяйствам с нетрудоспособными членами и другим уязвимым категориям населения.

Начисление средств производится на банковские счета ВПЛ дважды в месяц — 15-го и 28-го числа. Денежная помощь для ВПЛ в Полтавской области может быть прекращена, если среднемесячный доход на одного члена семьи превышает 9444 гривны, или если переселенец приобрел недвижимость или земельный участок стоимостью более 100 тысяч гривен. Также основанием для остановки выплат является покупка автомобиля не старше пяти лет.

Другие причины прекращения включают пребывание за границей более 30 дней без уважительных причин, возврат к постоянному жилью, наличие депозита более 100 тысяч гривен и отсутствие трудоустройства у трудоспособных членов семьи, если они не зарегистрированы в центре занятости.

