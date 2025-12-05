В Полтавской области в последнее время фиксируется ощутимый дефицит одного из самых популярных овощей, который часто используют для приготовления салатов, пишет Politeka.net.

Об этом сообщают аналитики, отмечая, что ситуация имеет тенденцию к ухудшению.

По их данным, на украинском рынке снова растут цены на тепличные огурцы. Основной причиной удорожания эксперты называют ограниченное количество качественной продукции, поступающей от отечественных тепличных хозяйств. Нехватка огурцов в Полтавской области усугубляется тем, что спрос со стороны крупных розничных сетей остается стабильно высоким, что создает дополнительное давление на рынок и ведет к повышению стоимости овощей.

Аналитики отмечают, что на сегодняшний день тепличные комбинаты предлагают огурцы по цене от 85 до 110 грн за килограмм. По сравнению с предыдущей неделей, это подорожание составляет в среднем 10 процентов. Специалисты объясняют, что такой рост закономерен, поскольку ритейлеры предпочитают закупать продукцию высшего качества, сохраняющую высокий уровень деловой активности на рынке.

Дополнительным фактором, способствующим дефициту, является постепенное завершение сезона отечественными производителями. Многие тепличные хозяйства фактически завершили реализацию текущего оборота, что существенно уменьшило объемы внутреннего предложения. В Полтавской области это привело к еще более заметной нехватке продукции, делая регион особенно чувствительным к новым ценовым колебаниям.

В то же время эксперты обращают внимание на то, что, несмотря на нынешний рост стоимости, тепличные огурцы все же продаются по меньшей мере на 10 процентов дешевле, чем в тот же период прошлого года. Это отчасти поддерживает интерес покупателей, однако тенденция к сокращению предложения указывает на возможность дальнейшего повышения цен в ближайшие недели.

