Стартовал экспериментальный проект, предусматривающий бесплатное проживание и предоставление безвозмездного жилья для внутренне перемещенных лиц в Киевской области, сообщает Politeka.net.
Об этом говорится в сообщении Министерства социальной политики, семьи и единства Украины.
В министерстве объяснили, что программа создана для поддержки людей, которые после длительного медсестринского ухода все еще не могут полностью вернуться к привычной жизни и нуждаются в дополнительной помощи. Для этой категории ВПЛ государство обеспечивает возможность проживать до 12 месяцев в специально оборудованных помещениях абсолютно бесплатно – за счет государственного бюджета.
В пределах проекта маломобильные внутриперемещенные лица получают:
- бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области с полным набором необходимых удобств;
- возможность самостоятельно готовить еду в обустроенных кухонных зонах;
- помощь в ведении домашнего хозяйства и организации быта;
- поддержку в восстановлении и развитии социальных навыков;
- сопровождение в сложных жизненных ситуациях;
- привлечение профильных специалистов или служб, независимо от формы собственности, в случае необходимости.
Кто может оказывать услугу
Обеспечение проживания осуществляют физические и юридические лица, которые:
- внесенные в Реестр поставщиков и получателей социальных услуг;
- отвечают требованиям, утвержденным Кабинетом Министров;
- имеют в собственности или арендуют помещение, пригодное для организации такого проживания.
В Минсоцполитики подчеркивают, что проект носит не только социальный и гуманитарный характер. Его ключевая цель — помочь уязвимым категориям ВПЛ вернуть чувство стабильности, безопасности и постепенно восстановить способность к самостоятельной жизни после пережитых последствий войны.
