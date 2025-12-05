Украинцы получат бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области с полным набором необходимых удобств и не только.

Стартовал экспериментальный проект, предусматривающий бесплатное проживание и предоставление безвозмездного жилья для внутренне перемещенных лиц в Киевской области, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении Министерства социальной политики, семьи и единства Украины.

В министерстве объяснили, что программа создана для поддержки людей, которые после длительного медсестринского ухода все еще не могут полностью вернуться к привычной жизни и нуждаются в дополнительной помощи. Для этой категории ВПЛ государство обеспечивает возможность проживать до 12 месяцев в специально оборудованных помещениях абсолютно бесплатно – за счет государственного бюджета.

В пределах проекта маломобильные внутриперемещенные лица получают:

бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области с полным набором необходимых удобств;

возможность самостоятельно готовить еду в обустроенных кухонных зонах;

помощь в ведении домашнего хозяйства и организации быта;

поддержку в восстановлении и развитии социальных навыков;

сопровождение в сложных жизненных ситуациях;

привлечение профильных специалистов или служб, независимо от формы собственности, в случае необходимости.

Кто может оказывать услугу

Обеспечение проживания осуществляют физические и юридические лица, которые:

внесенные в Реестр поставщиков и получателей социальных услуг;

отвечают требованиям, утвержденным Кабинетом Министров;

имеют в собственности или арендуют помещение, пригодное для организации такого проживания.

В Минсоцполитики подчеркивают, что проект носит не только социальный и гуманитарный характер. Его ключевая цель — помочь уязвимым категориям ВПЛ вернуть чувство стабильности, безопасности и постепенно восстановить способность к самостоятельной жизни после пережитых последствий войны.

