В начале декабря в Одесской области, а также в ряде других регионов Украины, ВПЛ смогут получить денежную помощь в рамках правительственной программы "Теплая зима", пишет Politeka.net.

О старте выплат сообщила председатель комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк.

Речь идет не о массовой денежной помощи всем ВПЛ в Одесской области, а о поддержке отдельных категорий граждан – тех, кто больше всего пострадал от военных действий или находится в сложных жизненных обстоятельствах. Именно эти группы получат единовременную помощь в размере 6500 гривен. Общий бюджет программы составляет 4,3 миллиарда гривен, а количество получателей, по предварительным оценкам, составит 660 тысяч человек.

По данным правительства, выплаты назначены следующим категориям:

Несовершенолетние, которые находятся под опекой или попечительством – 40 900 детей, на что предусмотрено 265 миллионов грн.

Несовершенолетние с инвалидностью, а также питомцы приемных семей и детских домов семейного типа – 1 000 детей, финансирование составляет 6,5 миллиона грн.

Лица с инвалидностью I группы среди ВПЛ, а также 252 898 детей из числа внутренне перемещенных лиц, получающих пособие на жительство. Общий объем расходов – около 1,7 млрд грн.

Несовершенолетние из малообеспеченных семей в возрасте до 18 лет – 335 863 ребенка, на что направят 2,1 миллиарда гривен.

Одинокие пенсионеры, получающие надбавку по уходу – 17 500 человек, которые получат выплаты на сумму 113,7 миллиона гривен.

Отдельно подчеркивается, что подавать заявления или обращения для получения средств не требуется. Начисление будет производиться автоматически для всех категорий, подпадающих под критерии программы. Организацию выплат обеспечит Пенсионный фонд Украины.

Деньги будут поступать на специальный текущий счет или на виртуальную карту Дия.Карта, а использовать их можно будет в течение 180 дней с момента зачисления.

Источник: РБК Украина.

