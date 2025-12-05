Местные жители могут получить денежную помощь для пенсионеров в Харьковской области, так что рассказываем, какие есть условия.

Денежная помощь для пенсионеров в Харьковской области предусматривает финансовую поддержку жителей для оплаты коммунальных услуг в холодный период, сообщает Politeka.

Участие в программе благотворительного фонда "Улыбка ЮА" могут принять жители Харькова и окружающих общин, которые отвечают определенным критериям.

Проект реализуется в рамках инициативы «Вместе в безопасности и тепле: мультимодальная поддержка зимней подготовки для пострадавших от конфликта общин».

Основная цель программы состоит в поддержке людей, пострадавших из-за войны войны. Денежная помощь для пенсионеров в Харьковской области позволяет справиться с расходами на отопление в сезоне 2025-2026 годов.

Денежная помощь для пенсионеров в Харьковской области предоставляется тем, чьи домохозяйства имеют централизованное отопление или используют газовые или электрические системы обогрева.

Условия участия предусматривают возможность получения выплаты не только пожилым людям, но и другим социально уязвимым категориям.

Право на компенсацию имеют лица, имеющие статус внутренне перемещенного лица, участники боевых действий, а также их близкие родственники – родители, супруги или дети.

В круг получателей входят и семьи погибших или без вести пропавших военнослужащих Вооруженных Сил Украины, участвовавших в защите государства.

Больше деталей об условиях данной инициативы, категории участников и процедуре подачи заявки можно найти в форме регистрации, на Фейсбук-странице или официальном сайте благотворительного фонда.

