Украинцы с особыми заслугами перед государством смогут получить дополнительную ежемесячную доплату для пенсионеров в Харьковской области, сообщает Politeka.net.

Основанием для выплат является Закон Украины №1767, где указаны категории граждан, имеющих право на такую ​​помощь.

Право на такую ​​надбавку имеют несколько категорий пенсионеров. В первую очередь, это ветераны войны, которые были награждены орденами за личную отвагу и мужество, проявленные в защите Украины.

К этой группе также относятся спортсмены, получившие звание чемпионов Европы или мира, установившие рекорды международного уровня или ставшие победителями Олимпийских или Паралимпийских игр.

Отдельную категорию составляют космонавты — те, кто совершал выходы в открытый космос или пилотировал экспериментальные летательные аппараты. Кроме того, в круг лиц, которые могут получить такую ​​доплату, относятся граждане, отмеченные государственными премиями, орденами или почетным званием «Заслуженный».

Размер доплаты для пенсионеров в Харьковской области четко определен и зависит от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.

В 2025 году он составляет от 23 до 35 процентов этого минимума. В денежном эквиваленте это соответствует суммам от 543 до 826 гривен ежемесячно. При этом важно понимать, что если пенсионер принадлежит сразу к нескольким категориям, дающим право на доплату, ему будет назначена только одна надбавка — та, которая является самой большой по размеру.

Процедура оформления доплаты для пенсионеров в Харьковской области не автоматическая. Чтобы получить доплату за особые заслуги, необходимо лично обратиться в территориальное отделение Пенсионного фонда Украины или воспользоваться возможностью подать онлайн заявление через электронный кабинет на вебпортале. Первым шагом является составление заявления об установлении доплаты.

Следующим этапом становится представление документов: это могут быть ордена, дипломы, удостоверения, архивные справки или другие официальные документы.

Важным аспектом является возможность получения части этой выплаты родственниками в случае смерти пенсионера, который имел право на надбавку. В таком случае члены его семьи могут оформить право на частичную выплату. Ее размер колеблется от 70 до 90 процентов той суммы, которую ежемесячно получал умерший.

