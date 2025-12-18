Ситуація лишається напруженою через дефіцит продуктів у Полтавській області та високий попит на імпортні товари.

У Полтавській області спостерігається дефіцит продуктів, що традиційно користуються високим попитом серед мешканців, повідомляє Politeka.net.

Аналітики відзначають, що найбільш критична ситуація зараз із томатами. Український ринок значною мірою залежить від імпорту, головним постачальником якого залишається Туреччина. Вітчизняні тепличні комбінати завершують сезон збору продукції, тому власні обсяги значно зменшилися. Це створює нестачу товару на ринках та впливає на формування вартості.

Експерти пояснюють, що підвищення цін на помідори зумовлене дефіцитом продукції протягом останніх тижнів. Оскільки український урожай тепличних томатів фактично вичерпано, задовольнити весь попит вдалося лише частково через імпорт, який не покриває потреби споживачів у повному обсязі. У таких умовах продавці змогли підняти відпускні розцінки, а тенденція до подорожчання може зберігатися й надалі.

Одночасно спостерігається значне збільшення вартості тепличних огірків. Причиною зростання є дефіцит продукції в окремих регіонах та стабільно високий попит від роздрібних мереж. Це формує умови для подальшого підвищення цін у цьому сегменті.

Щодо картоплі, експерти прогнозують відносну стабільність пропозиції протягом зимового періоду. Водночас ціноутворення залежатиме від європейського ринку, де наразі спостерігається надлишок врожаю та низькі ціни. Це може стимулювати імпорт дешевшої картоплі, що стримає зростання вартості на внутрішньому ринку або навіть призведе до корекції вниз.

Таким чином, ситуація лишається напруженою через дефіцит продуктів у Полтавській області та високий попит на імпортні товари. Місцевим жителям радять уважно стежити за цінами та планувати закупівлі заздалегідь, щоб уникнути різких витрат на базові продукти.

Джерело: EastFruit.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтаві: українцям доступні безкоштовні послуги.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для ВПО у Полтавській області: на які виплати можна розраховувати у грудні 2025.

Як повідомляла Politeka, Подорожчання продуктів у Полтавській області: яких цінників чекати напередодні свят.