В Полтавской области наблюдается дефицит продуктов, которые традиционно пользуются высоким спросом среди жителей, сообщает Politeka.net.

Аналитики отмечают, что наиболее критична ситуация сейчас с томатами. Украинский рынок во многом зависит от импорта, главным поставщиком которого остается Турция. Отечественные тепличные комбинаты завершают сезон сбора продукции, поэтому объемы значительно уменьшились. Это создает нехватку товара на рынках и влияет на формирование стоимости.

Эксперты объясняют, что повышение цен на помидоры обусловлено дефицитом продукции за последние недели. Поскольку украинский урожай тепличных томатов фактически исчерпан, удовлетворить весь спрос удалось частично только из-за импорта, который не покрывает потребности потребителей в полном объеме. В таких условиях продавцы смогли поднять отпускные расценки, а тенденция к удорожанию может сохраняться и дальше.

Одновременно наблюдается значительное увеличение стоимости тепличных огурцов. Причиной роста является дефицит продукции в отдельных регионах и стабильно высок спрос от розничных сетей. Это формирует условия дальнейшего повышения цен в этом сегменте.

Относительно картофеля эксперты прогнозируют относительную стабильность предложения в течение зимнего периода. В то же время, ценообразование будет зависеть от европейского рынка, где наблюдается избыток урожая и низкие цены. Это может стимулировать импорт более дешевого картофеля, что сдержит рост стоимости на внутреннем рынке или даже приведет к коррекции вниз.

Таким образом, ситуация остается напряженной из-за дефицита продуктов в Полтавской области и высокого спроса на импортные товары. Местным жителям советуют внимательно следить за ценами и планировать закупки заранее во избежание резких затрат на базовые продукты.

Источник: EastFruit.

