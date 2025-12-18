Новый график движения поездов в Тернопольской области начал действовать с 14 декабря, сообщает Politeka.
Теперь пассажирский состав с сообщением Рава-Русская – Коломыя официально останавливается на железнодорожной станции Толстое, что делает путешествия более удобными для жителей и гостей Толстенской общины.
Согласно сообщению поселкового совета, новый график движения поездов в Тернопольской области предусматривает дополнительную остановку, которая значительно облегчает передвижение во Львов и другие города.
Это важный шаг для улучшения транспортного сообщения региона, позволяющего студентам, работникам и туристам планировать свои поездки без лишних пересадок.
В поселковом совете поблагодарили АО "Укрзализныця" за внимание к потребностям общества и за поддержку инициатив, направленных на повышение качества пассажирских перевозок.
Билеты на поезд уже доступны для приобретения, и пассажиры могут планировать путешествия, учитывая нововведения.
Кроме нового графика движения поездов в Тернопольской области, в "Укрзализныце" напомнили о программе "3000 км". Она призвана стимулировать внутренний туризм в зимний период.
Верифицированные пользователи приложения могут получить 3000 бонусных километров для четырех бесплатных поездок в плацкарте, купе или втором-третьем классе.
Для этого необходимо обновить приложение, пройти верификацию через "Действие. Подпись", активировать программу и выбрать поезда с отметкой "3000". Дополнительные услуги, такие как постельные принадлежности и чай, оплачиваются отдельно. Так что местных жителей призывают воспользоваться такой возможностью.
Последние новости Украины:
Также Politeka писала, Новый график движения поездов в Закарпатской области: "Укрзализныця" добавила удобный ежедневный рейс