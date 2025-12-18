Новый график движения поездов в Тернопольской области предусматривает некоторые новшества для удобства местных жителей.

Новый график движения поездов в Тернопольской области начал действовать с 14 декабря, сообщает Politeka.

Теперь пассажирский состав с сообщением Рава-Русская – Коломыя официально останавливается на железнодорожной станции Толстое, что делает путешествия более удобными для жителей и гостей Толстенской общины.

Согласно сообщению поселкового совета, новый график движения поездов в Тернопольской области предусматривает дополнительную остановку, которая значительно облегчает передвижение во Львов и другие города.

Это важный шаг для улучшения транспортного сообщения региона, позволяющего студентам, работникам и туристам планировать свои поездки без лишних пересадок.

В поселковом совете поблагодарили АО "Укрзализныця" за внимание к потребностям общества и за поддержку инициатив, направленных на повышение качества пассажирских перевозок.

Билеты на поезд уже доступны для приобретения, и пассажиры могут планировать путешествия, учитывая нововведения.

Кроме нового графика движения поездов в Тернопольской области, в "Укрзализныце" напомнили о программе "3000 км". Она призвана стимулировать внутренний туризм в зимний период.

Верифицированные пользователи приложения могут получить 3000 бонусных километров для четырех бесплатных поездок в плацкарте, купе или втором-третьем классе.

Для этого необходимо обновить приложение, пройти верификацию через "Действие. Подпись", активировать программу и выбрать поезда с отметкой "3000". Дополнительные услуги, такие как постельные принадлежности и чай, оплачиваются отдельно. Так что местных жителей призывают воспользоваться такой возможностью.

Источник

Последние новости Украины:

Также Politeka писала, Новый график движения поездов в Закарпатской области: "Укрзализныця" добавила удобный ежедневный рейс