Новый график движения поездов из Львова начал действовать с 14 декабря и принес пассажирам сразу несколько важных изменений, так что рассказываем детали.

Новый график движения поездов из Львова предполагает обновление региональных, пригородных и городских маршрутов, а также запуск дополнительных рейсов, сообщает Politeka.

Как проинформировала пресс-служба железнодорожной компании, новый график движения поездов из Львова должен сделать путешествия по Западной Украине более удобными и предсказуемыми.

Основной акцент на этот раз сделан именно на западных направлениях, традиционно имеющих высокий пассажиропоток, особенно в туристический сезон.

В компании объяснили, что новый график движения поездов из Львова означает расширение сети поездок за счет регулярных региональных рейсов.

В частности, запускается удобное сообщение между нашим областным центром и Ворохтой, которое должно частично разгрузить пассажирские составы дальнего сообщения, курсирующие в направлении Карпат.

Это следующие рейсы: №808/807 Львов – Ворохта 10:51 – 14:19, №808/807 Ворохта – Львов 16:38 – 20:26, №810/809 Львов – Ворохта 15:51 – 20:20, №810/100

Отдельное внимание было уделено и волынскому направлению. В рамках обновления расписания вводятся дополнительные маршруты в Ковель: №840 Львов – Ковель 05:20 – 08:42, №841 Ковель – Львов 09:42 – 13:07, №842 Львов – Ковель 14:10 – 17:33, №843 Ковель – Львов 18:

Кроме того, есть и общеукраинские перемены. С 14 декабря начали курсировать прямые региональные рейсы по маршруту Житомир-Киев-Конотоп в модернизированных электропоездах.

Это решение направлено на улучшение межрегионального сообщения и сокращение времени в пути без лишних пересадок.

Еще одним важным шагом стало восстановление полного кольца Киевской городской электрички. Впервые за последние три года расписание этого маршрута испытало комплексное обновление.

