Дефицит продуктов в Киевской области на этой неделе вызвал очередной скачок оптовых цен на популярные овощи, отмечают участники рынка, сообщает Politeka.

Аналитики сообщают, что сокращение предложения вместе с повышенным спросом подтолкнули стоимость салатных культур. Наиболее заметно изменились расценки на огурцы, которые прибавили около 10% по сравнению с предыдущим периодом. В настоящее время их реализуют в пределах 85–110 гривен за килограмм.

Специалисты связывают рост с завершением основного этапа тепличного производства. Остатки урожая не покрывают потребности внутреннего рынка, потому продавцы корректируют условия продажи.

Украинские овощи остаются востребованными благодаря вкусовым характеристикам и качественному виду. Именно дефицит продуктов в Киевской области побуждает сети укреплять сотрудничество с национальными производителями, даже несмотря на более высокую себестоимость отдельных партий.

Ритейл отмечает стабильный интерес покупателей, что позволяет агропредприятиям постепенно обновлять ценовые подходы. В то же время эксперты обращают внимание: нынешние тепличные огурцы остаются примерно на 10% дешевле, чем в этот же период в прошлом году, что поддерживает потребительский интерес.

Кроме того, в Киевской области также дорожают продукты.

Наибольший рост ощущается в свежих овощах и крупах, в то время как молочные изделия демонстрируют разнонаправленную динамику цен.

Среди круп больше подорожало пшено. Средняя цена за килограмм в ноябре составила 30,40 грн. В разных сетях она колебалась: Auchan – 29,50 грн, Megamarket – 32,20, Metro – 29,50. По сравнению с началом месяца, цены поднялись на 2,63 гривны.

