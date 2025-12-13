Работа для пенсионеров в Ровенской области становится доступнее благодаря открытию вакансий в торговле, обслуживании и производстве, сообщает Politeka.
Информацию об актуальных вакансиях предоставляет портал work.ua.
Местные компании предлагают гибкий график, стабильную зарплату и обучение на рабочем месте.
Предприятие ТМ «Острожская родниковая» ищет оператора call-центра. В обязанности входит оформление заказов на сайте, прием входящих и исходящих звонков, а также консультации клиентов по продукции. Работа предусматривает плавающий график 2/2 и зарплату 20000 грн.
Компания OS.9 приглашает мастеров по производству ключей. Профессия не требует опыта: предлагается оплачиваемое обучение продолжительностью 5–10 дней, работа рядом с домом и график 4/2. Заработок составляет примерно 1000 грн в день, с возможностью получения бонусов за рекомендацию новых работников.
Супермаркет «Сільпо» открыл вакансии продавцов по витрине. Основные обязанности включают в себя выкладку товара, контроль сроков годности и обслуживание гостей. Компания обеспечивает официальное трудоустройство, страхование жизни и индивидуальный график, а также предоставляет доступ к тренингам и льготам для развития сотрудников.
Многие компании предлагают поддержку и наставничество, что помогает быстро адаптироваться даже новичкам на рынке труда.
Таким образом, Работа для пенсионеров в Ровенской области охватывает разные сферы, сочетая финансовую стабильность с возможностью учиться новому. Заинтересованные могут выбрать вакансию по своим предпочтениям и начать работу уже в ближайшее время.
