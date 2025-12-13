Работа для пенсионеров в Ровенской области охватывает разные сферы, сочетая финансовую стабильность с возможностью учиться новому.

Работа для пенсионеров в Ровенской области становится доступнее благодаря открытию вакансий в торговле, обслуживании и производстве, сообщает Politeka.

Информацию об актуальных вакансиях предоставляет портал work.ua.

Местные компании предлагают гибкий график, стабильную зарплату и обучение на рабочем месте.

Предприятие ТМ «Острожская родниковая» ищет оператора call-центра. В обязанности входит оформление заказов на сайте, прием входящих и исходящих звонков, а также консультации клиентов по продукции. Работа предусматривает плавающий график 2/2 и зарплату 20000 грн.

Компания OS.9 приглашает мастеров по производству ключей. Профессия не требует опыта: предлагается оплачиваемое обучение продолжительностью 5–10 дней, работа рядом с домом и график 4/2. Заработок составляет примерно 1000 грн в день, с возможностью получения бонусов за рекомендацию новых работников.

Супермаркет «Сільпо» открыл вакансии продавцов по витрине. Основные обязанности включают в себя выкладку товара, контроль сроков годности и обслуживание гостей. Компания обеспечивает официальное трудоустройство, страхование жизни и индивидуальный график, а также предоставляет доступ к тренингам и льготам для развития сотрудников.

Многие компании предлагают поддержку и наставничество, что помогает быстро адаптироваться даже новичкам на рынке труда.

