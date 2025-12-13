Робота для пенсіонерів у Рівненській області охоплює різні сфери, поєднуючи фінансову стабільність із можливістю навчатися новому.

Робота для пенсіонерів у Рівненській області стає більш доступною завдяки відкриттю вакансій у торгівлі, обслуговуванні та виробництві, повідомляє Politeka.

Інформацію про актуальні вакансії надає портал work.ua.

Місцеві компанії пропонують гнучкий графік, стабільну зарплату та навчання на робочому місці.

Підприємство ТМ «Острозька джерельна» шукає оператора call-центру. До обов’язків входить оформлення замовлень на сайті, прийом вхідних і вихідних дзвінків, а також консультації клієнтів щодо продукції. Робота передбачає плаваючий графік 2/2 і зарплату 20 000 грн.

Компанія OS.9 запрошує майстрів із виготовлення ключів. Професія не вимагає досвіду: пропонується оплачуване навчання тривалістю 5–10 днів, робота поруч із домом та графік 4/2. Заробіток складає приблизно 1 000 грн на день, з можливістю отримання бонусів за рекомендацію нових працівників.

Супермаркет «Сільпо» відкрив вакансії продавців за вітриною. Основні обов’язки включають викладку товару, контроль термінів придатності та обслуговування гостей. Компанія забезпечує офіційне працевлаштування, страхування життя та індивідуальний графік, а також надає доступ до тренінгів і пільг для розвитку співробітників.

Багато компаній пропонують підтримку та наставництво, що допомагає швидко адаптуватися навіть новачкам на ринку праці.

Таким чином, Робота для пенсіонерів у Рівненській області охоплює різні сфери, поєднуючи фінансову стабільність із можливістю навчатися новому. Зацікавлені можуть обрати вакансію за власними уподобаннями та розпочати роботу вже найближчим часом.

