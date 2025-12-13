Перші виплати грошової допомоги для пенсіонерів в Одеській області у розмірі 6500 грн вже надходять отримувачам.

Грошова допомога для пенсіонерів в Одеській області покликана підтримати українців у складний зимовий період, повідомляє Politeka.

Про перші виплати проінформувала премєрміністерка Юлія Свириденко, зазначивши, що частина банків ще опрацьовує заявки і продовжує перераховувати кошти.

За її даними, на момент оголошення вже подалися 323443 громадян, і ця цифра щодня зростає. Сама програма грошової допомоги в Одеській області орієнтована на декілька категорій, які часто стикаються з нестачею ресурсів та можливостей для самостійного забезпечення необхідних потреб.

Серед отримувачів, окрім пенсіонерів, є діти під опікою та піклуванням, діти з інвалідністю, які виховуються у дитячих будинках сімейного типу або прийомних родинах, а також малюки внутрішньо переміщених осіб, які отримують допомогу на проживання.

Окремо виділяються діти з малозабезпечених сімей, що теж мають право на виплати. Грошова допомога в Одеській області поширюється і на людей з інвалідністю першої групи з числа внутрішньо переміщених осіб, а також на одиноких пенсіонерів, яким призначена надбавка на догляд.

Доплату у розмірі 6500 грн має полегшити повсякденні витрати і дозволити закрити найнагальніші потреби. Влада наголошує, що кошти спрямовані передусім на базові речі, без яких важко підтримувати стабільне повсякденне життя.

Отримані гроші можна використовувати тільки на визначені категорії товарів. Програма передбачає, що кошти можна витратити на ліки, одяг та взуття. Після надходження грошей на рахунок термін їх використання становить 6 місяців.

Подати заявку можна через застосунок Дія або безпосередньо у відділеннях Пенсійного фонду до 17 грудня.

