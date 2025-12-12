Дефіцит продуктів у Львівській області вже має прямий вплив на ринок, змушуючи людей шукати доступніші альтернативи.

Дефіцит продуктів у Львівській області створює нові виклики для споживачів і бізнесу, інформує Politeka.

Найбільше це відчувається на ринку хлібобулочних виробів, де вартість зростає швидшими темпами.

Уже зараз жителі регіону помічають, як роздрібна ціна поступово підвищується. Аналітики прогнозують, що батон із пшеничного борошна може подорожчати до 55 гривень. Такий стрибок становитиме майже чверть від поточного рівня. Основним чинником експерти називають зростання вартості пального. Доставка зерна та розподіл готової продукції напряму залежать від транспортних витрат.

За словами Івана Уса, консультанта Національного інституту стратегічних досліджень, в Україні вистачає сировини та виробничих потужностей, аби забезпечувати потреби населення. Водночас саме транспортні витрати формують кінцеву ціну на полицях.

Додатковим ускладненням стали пошкодження заводів і транспортної інфраструктури внаслідок обстрілів. Це підвищує ризики для забезпечення регіону та посилює тиск на споживачів.

На початку серпня 2025 року у торговельних мережах зафіксовані такі ціни: батон «Рум’янець» (450 г) — 27,90 грн, пшеничний (600–650 г) — від 42,99 до 44,72 грн, житній «Бородинський» (300 г) — 44,90. Прогнозоване зростання до 55 гривень стане серйозним випробуванням для сімейних бюджетів.

Фахівці рекомендують планувати покупки завчасно й користуватися спеціальними пропозиціями магазинів. Таким чином домогосподарства можуть частково пом’якшити негативний вплив ситуації. Очевидно, що дефіцит продуктів у Львівській області вже має прямий вплив на ринок, змушуючи людей шукати доступніші альтернативи.

