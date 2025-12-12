Безкоштовне житло для переселенців у Одеській області забезпечує доступ до помешкань завдяки державним ініціативам.

Безкоштовне житло для переселенців у Одеській області надається громадянам через низку державних програм, повідомляє Politeka.

Житлові приміщення доступні військовослужбовцям, внутрішньо переміщеним особам, людям з обмеженими фізичними можливостями, дітям-сиротам, підопічним без батьківського піклування, сім’ям загиблих захисників та тим, чиї оселі зазнали руйнувань під час бойових дій. Законодавство визначає правила отримання соціального житла, однак оформлення потребує збору документів та очікування своєї черги.

Для переселенців передбачено нові квартири в безпечних регіонах або тимчасові службові приміщення. Пріоритет надається родинам з дітьми, людям похилого віку та особам із інвалідністю. Військові мають право отримати новобудови або відновлені домівки коштом держави чи донорів.

Програма «єВідновлення» орієнтована на ВПО та тих, чиї будинки постраждали від війни, і передбачає компенсаційні сертифікати на квартири або фінансування будівництва. Ініціатива «єОселя» розрахована на педагогів, медиків, науковців і військових, з іпотекою під 3%, тоді як інші громадяни користуються ставкою 7%.

Максимальна площа за програмами складає 52,5 м² на одну особу та 21 м² на кожного члена сім’ї. Крім того, «Доступне житло» дозволяє покрити до 30% вартості квартири, решту сплачують самостійно або кредитом.

Отже, безкоштовне житло для переселенців у Одеській області забезпечує доступ до помешкань завдяки державним ініціативам, міжнародним грантам і соціальним програмам, охоплюючи різні категорії громадян і підтримуючи стабільне проживання під час війни.

