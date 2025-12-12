Грошова допомога у Харківській області для пенсіонерів та інших категорій українців має чітке спрямування, допомогти тим, хто є найбільш вразливим у нинішніх умовах війни.

Грошова допомога у Харківській області для пенсіонерів та інших категорій українців надається лише при дотриманні визначених умов, пише Politeka.net.

Про новий проєкт підтримки оголосив благодійний фонд "Карітас".

У межах цієї ініціативи надається підтримка у двох основних формах: медичні гранти для тих, хто має потребу в лікуванні чи придбанні життєво необхідних препаратів, та багатоцільова грошова допомога у Харківській області для пенсіонерів та інших категорій українців, яку можна використати на найбільш нагальні потреби.

Програма має чітке спрямування — допомогти тим, хто є найбільш вразливим у нинішніх умовах війни. Йдеться про мешканців населених пунктів, розташованих у межах від 0 до 50 кілометрів від лінії фронту, де кількість населення не перевищує 5000 осіб. Саме у таких громадах умови життя найважчі, адже через постійні обстріли та обмежений доступ до ресурсів люди позбавлені можливості самостійно забезпечити свої найнеобхідніші потреби.



До цільових груп, які можуть отримати допомогу, належать:

самотні особи віком від 55 років і старші, які не мають підтримки з боку родичів;

люди з тяжкими хворобами, що потребують лікування або постійного прийому медикаментів;

особи з інвалідністю, які мають обмежені можливості для забезпечення себе необхідним;

багатодітні сім’ї, у яких виховується троє і більше неповнолітніх дітей;

самотні матері чи батьки, а також опікуни, які доглядають за неповнолітніми;

вагітні жінки та матері з дітьми віком до 3 років, які особливо потребують турботи та належних умов для життя.

Реалізація цієї гуманітарної ініціативи відбувається у співпраці з Карітасом України за підтримки Карітасу Німеччини та Міністерства закордонних справ Німеччини (GFFO).

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Харкові: названо головні умови для отримання їжі.

Також Politeka повідомляла, Субсидії для пенсіонерів у Харківській області: в ПФУ попередили, кому потрібно подати нову заяву.

Як повідомляла Politeka, Підвищення тарифів на комуналку з 1 жовтня у Харківській області: кому доведеться розщедритися через нові суми в платіжках.