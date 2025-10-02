Українцям в жовтні перерахують субсидії для пенсіонерів у Харківській області та інших регіонах України.

З 1 жовтня Пенсійний фонд України розпочинає перерахунок житлових субсидій для пенсіонерів у Харківській області на період 2025–2026 років, пише Politeka.

Як повідомили у пресслужбі ПФУ, вони призначаються з урахуванням його стандартної тривалості — з 16 жовтня по 15 квітня включно.

У більшості випадків цей розрахунок здійснюватиметься автоматично, без потреби повторного звернення громадян. Автоматичне перевизначення розміру субсидії відбудеться і для тих домогосподарств, яким у літній період було нараховано 0 гривень допомоги.

Під час обчислення розміру субсидії для пенсіонерів у Харківській області враховуються доходи домогосподарства за I та II квартали 2025 року, а також розмір нарахованої пенсії за серпень 2025 року, якщо члени родини отримують пенсійні виплати.

Хто має звернутися до ПФУ особисто

Попри автоматичне нарахування для більшості громадян, є категорії людей, яким необхідно подати заяву повторно або звернутися вперше. Це стосується:

громадян, які планують отримати житлову субсидію вперше;

тих, хто вже отримував субсидію, але станом на 1 жовтня відбулися зміни у складі домогосподарства, зокрема у кількості зареєстрованих осіб чи складі сім’ї;

родин, які змінили перелік житлово-комунальних послуг, якими користуються;

домогосподарств, які не отримали субсидію на неопалювальний сезон через наявність заборгованості, але вже її погасили, уклали договір реструктуризації або оскаржили питання боргу в суді.

Необхідні документи для призначення субсидії для пенсіонерів у Харківській області

Для отримання житлової субсидії подається заява та декларація про доходи та витрати встановленого зразка.

Залежно від життєвих обставин можуть знадобитися додаткові документи:

договір оренди житла — якщо заявник проживає в орендованому помешканні;

копія договору про реструктуризацію заборгованості — у разі наявності боргу та укладення відповідної угоди;

довідка внутрішньо переміщеної особи (ВПО) — якщо людина звертається за субсидією за місцем фактичного проживання.

Як подати документи

Громадяни можуть обрати зручний для себе спосіб подання документів:

особисто — звернувшись до сервісного центру Пенсійного фонду України;

поштою — надіславши пакет документів до територіального органу ПФУ;

онлайн — через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду або за допомогою мобільного застосунку «Пенсійний фонд».

Окрім цього, заяви на субсидію приймають уповноважені особи територіальних громад, центри надання адміністративних послуг (ЦНАП), а також портал державних послуг «Дія».

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Субсидії для пенсіонерів у Харківській області: в ПФУ розкрили, кому потрібно повторно подати заяву на допомогу.

Також Politeka повідомляла, Підвищення тарифів на комуналку з 1 жовтня у Харківській області: хто зіткнеться з великими проблемами.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для ВПО у Харківській області: отримати гроші зможуть не всі, названо головні правила.