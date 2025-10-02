З 1 жовтня Пенсійний фонд України розпочинає перерахунок житлових субсидій для пенсіонерів у Харківській області на період 2025–2026 років, пише Politeka.
Як повідомили у пресслужбі ПФУ, вони призначаються з урахуванням його стандартної тривалості — з 16 жовтня по 15 квітня включно.
У більшості випадків цей розрахунок здійснюватиметься автоматично, без потреби повторного звернення громадян. Автоматичне перевизначення розміру субсидії відбудеться і для тих домогосподарств, яким у літній період було нараховано 0 гривень допомоги.
Під час обчислення розміру субсидії для пенсіонерів у Харківській області враховуються доходи домогосподарства за I та II квартали 2025 року, а також розмір нарахованої пенсії за серпень 2025 року, якщо члени родини отримують пенсійні виплати.
Хто має звернутися до ПФУ особисто
Попри автоматичне нарахування для більшості громадян, є категорії людей, яким необхідно подати заяву повторно або звернутися вперше. Це стосується:
- громадян, які планують отримати житлову субсидію вперше;
- тих, хто вже отримував субсидію, але станом на 1 жовтня відбулися зміни у складі домогосподарства, зокрема у кількості зареєстрованих осіб чи складі сім’ї;
- родин, які змінили перелік житлово-комунальних послуг, якими користуються;
- домогосподарств, які не отримали субсидію на неопалювальний сезон через наявність заборгованості, але вже її погасили, уклали договір реструктуризації або оскаржили питання боргу в суді.
Необхідні документи для призначення субсидії для пенсіонерів у Харківській області
Для отримання житлової субсидії подається заява та декларація про доходи та витрати встановленого зразка.
Залежно від життєвих обставин можуть знадобитися додаткові документи:
- договір оренди житла — якщо заявник проживає в орендованому помешканні;
- копія договору про реструктуризацію заборгованості — у разі наявності боргу та укладення відповідної угоди;
- довідка внутрішньо переміщеної особи (ВПО) — якщо людина звертається за субсидією за місцем фактичного проживання.
Як подати документи
Громадяни можуть обрати зручний для себе спосіб подання документів:
- особисто — звернувшись до сервісного центру Пенсійного фонду України;
- поштою — надіславши пакет документів до територіального органу ПФУ;
- онлайн — через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду або за допомогою мобільного застосунку «Пенсійний фонд».
Окрім цього, заяви на субсидію приймають уповноважені особи територіальних громад, центри надання адміністративних послуг (ЦНАП), а також портал державних послуг «Дія».
