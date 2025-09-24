Підвищення тарифів на комуналку з 1 жовтня у Харківській області торкнуться окремої групи українців.

Метою підвищення тарифів на комуналку з 1 жовтня у Харківській області є спрямування коштів на погашення заборгованості перед НЕК «Укренерго», повідомляє Politeka.net.

Таке рішення ухвалила Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Відповідна постанова вже опублікована на сайті регулятора.

Підвищення тарифів на комуналку з 1 жовтня у Харківській області торкнуться, насамперед, тарифів на розподіл електроенергії. Це стало результатом перегляду та коригування тарифної структури, що проводився після детального аналізу діяльності енергетичних компаній у попередні роки.

Головна мета нововведень — спрямування додаткових фінансових ресурсів на погашення боргів перед НЕК «Укренерго» та підготовку енергосистеми до нового опалювального сезону.

Голова НКРЕКП Юрій Власенко підкреслив, що перегляд тарифів є необхідним інструментом для компенсації недоотриманих доходів операторів системи розподілу. За його словами, зміни охоплять 18 операторів, які працюють за моделлю RAB-тарифів.

Очікується, що додаткові кошти, які надійдуть у період із вересня по грудень 2025 року, спрямують на зменшення заборгованості перед системним оператором та фінансування заходів, потрібних для безперебійного проходження осінньо-зимового періоду 2025–2026 років. Як уточнив член правління НЕК «Укренерго» Іван Юрик, у першу чергу ці ресурси будуть використані для підтримки генерації.

За оцінками експертів, для населення підвищення тарифів на комуналку з 1 жовтня у Харківській області матиме мінімальний ефект і майже не вплине на рахунки домогосподарств. Натомість бізнес-сектор зіткнеться з більшими викликами: збільшення вартості розподілу електроенергії підвищить операційні витрати підприємств, що може стати додатковим чинником подорожчання товарів і послуг у регіоні.

