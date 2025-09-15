Розмір доплати для пенсіонерів у Харківській області є чітко визначеним і залежить від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.

Українці з особливими заслугами перед державою матимуть змогу отримати додаткову щомісячну доплату для пенсіонерів у Харківській області, повідомляє Politeka.net.

Підставою для виплат є Закон України №1767, в якому зазначені категорії громадян, які мають право на таку допомогу.

Право на таку надбавку мають кілька категорій пенсіонерів. Насамперед це ветерани війни, які були нагороджені орденами за особисту відвагу та мужність, проявлені у захисті України.

До цієї групи також належать спортсмени, котрі здобули звання чемпіонів Європи чи світу, встановили рекорди міжнародного рівня або стали переможцями Олімпійських чи Паралімпійських ігор.

Окрему категорію складають космонавти — ті, хто здійснював виходи у відкритий космос чи пілотував експериментальні літальні апарати. Крім того, до кола осіб, які можуть отримати таку доплату, належать громадяни, відзначені державними преміями, орденами чи почесним званням «Заслужений».

Розмір доплати для пенсіонерів у Харківській області є чітко визначеним і залежить від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.

У 2025 році він становить від 23 відсотків до 35 відсотків цього мінімуму. У грошовому еквіваленті це відповідає сумам від 543 до 826 гривень щомісячно. При цьому важливо розуміти, що якщо пенсіонер належить одразу до кількох категорій, які дають право на доплату, йому буде призначена лише одна надбавка — та, яка є найбільшою за розміром.

Процедура оформлення доплати для пенсіонерів у Харківській області не є автоматичною. Щоб отримати доплату за особливі заслуги, необхідно особисто звернутися до територіального відділення Пенсійного фонду України або скористатися можливістю подати заяву онлайн через електронний кабінет на вебпорталі. Першим кроком є складання заяви про встановлення доплати.

Наступним етапом стає подання документів: це можуть бути ордени, дипломи, посвідчення, архівні довідки чи інші офіційні документи.

Важливим аспектом є і можливість отримання частини цієї виплати родичами у разі смерті пенсіонера, який мав право на надбавку. У такому випадку члени його родини можуть оформити право на часткову виплату. Її розмір коливається від 70 відсотків до 90 відсотків тієї суми, яку щомісяця отримував померлий.

