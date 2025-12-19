У міністерстві розповіли, чи буде дефіцит продуктів на Одеській області та інших регіонах України.

У 2025 році споживачі відчули суттєве зниження цін на овочеву продукцію, проте багато українців побоюються, що буде дефіцит продуктів у Одеській області, пише Politeka.net.

Як повідомив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Тарас Висоцький, поточний рік можна назвати «роком дефляції» для овочевої групи. Така ситуація склалася завдяки значно кращому врожаю порівняно з попереднім сезоном.

За його словами, вартість основних овочів так званого борщового набору, зокрема картоплі, цибулі, капусти, моркви та буряка, знизилася майже вдвічі, якщо порівнювати з цінами осені 2024 року. Основним чинником цього стало сприятливе поєднання погодних умов та відсутність критичних негативних впливів на посіви, що дало змогу аграріям зібрати більші обсяги якісної продукції.

Фахівці наголошують, що ризиків дефіциту овочів у Одеській області наразі не прогнозується. Вона повністю забезпечує внутрішній ринок власною продукцією, а наявність надлишків сприяє збереженню помірних цін не лише восени, а й у весняний період. Це створює більш стабільну ситуацію для споживачів та знижує тиск на сімейні бюджети.

Що стосується інших сільськогосподарських культур, то врожаї зернових і олійних у 2025 році залишилися стабільними або продемонстрували незначне зростання. Так, обсяг виробництва кукурудзи очікується на рівні близько 30 млн тонн, що приблизно на 10% більше, ніж у 2024 році. Урожай пшениці прогнозується в межах 22 млн тонн, ячменю — близько 5,3 млн тонн.

Водночас виробництво цукрових буряків цього року становитиме приблизно 10 млн тонн, що на 20% менше, ніж у попередньому сезоні. Попри це, внутрішні потреби країни повністю покриваються.

Заступник міністра також зазначив, що внутрішнє споживання пшениці та кукурудзи в Україні залишається стабільним і становить близько 6 млн тонн на рік. Усі інші обсяги спрямовуються на зовнішні ринки, що дозволяє підтримувати експортний потенціал аграрного сектору та забезпечувати валютні надходження до бюджету.

