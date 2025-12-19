В министерстве рассказали, будет ли дефицит продуктов в Одесской области и других регионах Украины.

В 2025 году потребители ощутили существенное снижение цен на овощную продукцию, однако многие украинские опасаются, что будет дефицит продуктов в Одесской области, пишет Politeka.net.

Как сообщил заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Тарас Высоцкий, текущий год можно назвать годом дефляции для овощной группы. Такая ситуация сложилась благодаря значительно лучшему урожаю по сравнению с предыдущим сезоном.

По его словам, стоимость основных овощей так называемого борщового набора, в частности, картофеля, лука, капусты, моркови и свеклы, снизилась почти вдвое, если сравнивать с ценами осени 2024 года. Основным фактором этого стало благоприятное сочетание погодных условий и отсутствие критических негативных влияний на посевы, что позволило аграриям собрать большие объемы качественной продукции.

Специалисты отмечают, что рисков дефицита овощей в Одесской области пока не прогнозируется. Она полностью обеспечивает внутренний рынок своей продукцией, а наличие излишков способствует сохранению умеренных цен не только осенью, но и в весенний период. Это создает более стабильную ситуацию для потребителей и снижает давление на семейные бюджеты.

Что касается других сельскохозяйственных культур, то урожаи зерновых и масличных в 2025 году остались стабильными или продемонстрировали незначительный рост. Так, объем производства кукурузы ожидается на уровне около 30 млн. тонн, что примерно на 10% больше, чем в 2024 году. Урожай пшеницы прогнозируется в пределах 22 млн. тонн, ячменя - около 5,3 млн. тонн.

В то же время производство сахарной свеклы в этом году составит около 10 млн тонн, что на 20% меньше, чем в предыдущем сезоне. Тем не менее, внутренние потребности страны полностью покрываются.

Замминистра также отметил, что внутреннее потребление пшеницы и кукурузы в Украине остается стабильным и составляет около 6 млн. тонн в год. Все остальные объемы устремляются на внешние рынки, что позволяет поддерживать экспортный потенциал аграрного сектора и обеспечивать валютные поступления в бюджет.

