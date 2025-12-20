Запровадження нового графіка руху поїздів зі Львова та розширення мережі регіональних поїздів має сприяти підвищенню мобільності населення.

Новий графік руху поїздів зі Львова почав діяти на приміських та регіональних маршрутах, зміни діють з 14 грудня, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні "Укрзалізниці" на Телеграм-каналі.

З 14 грудня "Укрзалізниця" переходить на новий графік руху поїздів, який охоплює далеке, регіональне, приміське та міське залізничне сполучення. Зміни спрямовані на підвищення зручності для пасажирів, оптимізацію розкладів та розширення можливостей подорожей між регіонами країни.

Одним із ключових нововведень стало розширення мережі регіональних маршрутів, насамперед у західних областях України. Запуск нових регулярних рейсів має на меті зменшити навантаження на поїзди далекого сполучення, які традиційно користуються підвищеним попитом у напрямку Карпат, а також покращити транспортне сполучення між обласними центрами та туристичними локаціями.

Новий графік руху поїздів виглядає наступним чином

Львів – Ворохта, які мають розвантажити поїзди далекого сполучення, що прямують у гори:

№808/807 10:51 - 14:19

№808/807 16:38 - 20:26

№810/809 15:51 - 20:20

№810/809 06:10 - 10:07

Львів - Ковель: для комфортного сполучення між західними областями України запускаємо рейси на Волинь:

№840 Львів – Ковель 05:20 - 08:42

№841 Ковель - Львів 09:42 - 13:07

№842 Львів – Ковель 14:10 - 17:33

№843 Ковель - Львів 18:33 - 22:00

Запровадження нового графіка та розширення мережі регіональних поїздів має сприяти підвищенню мобільності населення, розвитку внутрішнього туризму та зручнішому сполученню між регіонами України.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Нова система оплати за проїзд у Львівській області: розрахунок став легшим для пасажирів.

Також Politeka повідомляла, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Львівській області: де отримати підтримку.

Як повідомляла Politeka, Підвищення тарифів на воду у Львові: експерт розповів, скільки потрібно платити для стабільного постачання.