Новый график движения поездов из Львова начал действовать на пригородных и региональных маршрутах, перемены действуют с 14 декабря, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении "Укрзализныци" на Телеграмм-канале.

С 14 декабря "Укрзализныця" переходит на новый график движения поездов, охватывающий далекое, региональное, пригородное и городские железнодорожные маршруты. Изменения направлены на повышение удобства пассажиров, оптимизацию расписаний и расширение возможностей путешествий между регионами страны.

Одним из ключевых новшеств стало расширение сети региональных маршрутов, в первую очередь в западных областях Украины. Запуск новых регулярных рейсов - уменьшить нагрузки на поезда дальнего сообщения, которые традиционно пользуются повышенным спросом в направлении Карпат, а также улучшить транспортное соединение между областными центрами и туристическими локациями.

Новый график движения поездов выглядит следующим образом

Львов – Ворохта, которые должны разгрузить экспрессы дальних маршрутов, следующие в горы:

№808/807 10:51 - 14:19

№808/807 16:38 - 20:26

№810/809 15:51 - 20:20

№810/809 06:10 - 10:07

Львов - Ковель: для комфортного сообщения между западными областями Украины запускаем рейсы на Волынь:

№840 05:20 - 08:42

№841 09:42 – 13:07

№842 Львов – Ковель 14:10 - 17:33

№843 Ковель – Львов 18:33 – 22:00

Введение нового графика и расширение сети региональных поездов должно способствовать повышению мобильности населения, развитию внутреннего туризма и более удобному сообщению между регионами Украины.

