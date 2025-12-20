Графік відключення світла у Чернігові на 21 грудня створено для безпечного обслуговування мереж та ремонту обладнання.

Оприлюднено графік відключення світла у Чернігові на 21 грудня, повідомляє Politeka.

Інформацію про це надають на сайті Чернігівобленерго.

Роботи триватимуть з 9:00 до 17:00 на різних вулицях міста.

Світла не буде на вулицях:

Андрія Мовчана – 1, 2, 4, 6, 8, 10, 1а

– 1, 2, 4, 6, 8, 10, 1а Вячеслава Радченка – 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 3а, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 57, 63, 65, 67, 69, 71, 22а, 22б, 22в, 46а, 69а, 75а

– 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 3а, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 57, 63, 65, 67, 69, 71, 22а, 22б, 22в, 46а, 69а, 75а В’ячеслава Чорновола – 23, 45, 47, 23а

– 23, 45, 47, 23а Дружби – 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 4а

– 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 4а Івана Богуна – 41, 52, 41а, 52а

– 41, 52, 41а, 52а Космонавтів – 2А

– 2А Любецька – 35а, 37, 38, 39, 41, 43

– 35а, 37, 38, 39, 41, 43 Півці – 1–15, 17, 19, 1А, 1Б, 1в, 21, 23, 25–29, 2Б, 31, 33, 36–38, 3А, 3Б, 3в, 4А, 5А, 12А, 15а, 33а

– 1–15, 17, 19, 1А, 1Б, 1в, 21, 23, 25–29, 2Б, 31, 33, 36–38, 3А, 3Б, 3в, 4А, 5А, 12А, 15а, 33а Ревуцького – 2, 4, 5, 7, 9–13, 15, 18, 20, 22–23, 25, 27, 29, 2а, 31, 33, 35, 5А, 9а, 11а, 12А, 18а, 25а

– 2, 4, 5, 7, 9–13, 15, 18, 20, 22–23, 25, 27, 29, 2а, 31, 33, 35, 5А, 9а, 11а, 12А, 18а, 25а Святомихайлівська – 68, 70, 74, 76, 78, 80, 87, 89

– 68, 70, 74, 76, 78, 80, 87, 89 Чернігівська – 1–19, 1Б, 20–26, 28–51, 53, 54, 56, 5А, 11а, 13а, 23А, 24А, 27А, 34Б, 35а, 39а, 41А, 50а

– 1–19, 1Б, 20–26, 28–51, 53, 54, 56, 5А, 11а, 13а, 23А, 24А, 27А, 34Б, 35а, 39а, 41А, 50а Чернігівський – 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16

– 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 Шкільний – 1

– 1 Юдашкіна – 1а, 3, 5, 7–9

– 1а, 3, 5, 7–9 Ящука – 1, 2, 5, 9, 11, 13, 17–21, 23, 2а

Енергетики попереджають, що графік відключення світла у Чернігові на 21 грудня створено для безпечного обслуговування мереж та ремонту обладнання. Мешканців закликають заздалегідь планувати використання електроприладів та брати до уваги тимчасові перебої у подачі енергії.

Мешканцям радять заздалегідь підготуватися до тимчасових перебоїв, зарядивши телефони та інші гаджети, підготувавши ліхтарі та необхідні побутові прилади. Корисно також мати гарячі напої та теплий одяг, аби комфортно провести час без електроенергії.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит продуктів у Чернігівській області: українцям розповіли про тривожні тенденції на ринку.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для пенсіонерів у Чернігівській області: кому в першу чергу нададуть виплати, перелік категорій.

Як повідомляла Politeka, Робота для пенсіонерів у Чернігівській області: де саме можна мати від 18 тисяч на місяць.