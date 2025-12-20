График отключения света в Чернигове создан на 21 декабря для безопасного обслуживания сетей и ремонта оборудования.

Обнародован график отключения света в Чернигове на 21 декабря, сообщает Politeka.

Информацию об этом предоставляют на сайте Черниговоблэнерго .

Работы продлятся с 9:00 до 17:00 на разных улицах города.

Света не будет на улицах:

Андрея Молчана – 1, 2, 4, 6, 8, 10, 1а

– 1, 2, 4, 6, 8, 10, 1а Вячеслава Радченка – 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 3а, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 57, 63, 65, 67, 69, 71, 22а, 22б, 22в, 46а, 69а, 75а

– 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 3а, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 57, 63, 65, 67, 69, 71, 22а, 22б, 22в, 46а, 69а, 75а Вячеслава Чорновила – 23, 45, 47, 23а

– 23, 45, 47, 23а Дружбы – 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 4а

– 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 4а Ивана Богуна – 41, 52, 41а, 52а

– 41, 52, 41а, 52а Космонавтов – 2А

– 2А Любецка – 35а, 37, 38, 39, 41, 43

– 35а, 37, 38, 39, 41, 43 Певцы – 1–15, 17, 19, 1А, 1Б, 1в, 21, 23, 25–29, 2Б, 31, 33, 36–38, 3А, 3Б, 3в, 4А, 5А, 12А, 15а, 33а

– 1–15, 17, 19, 1А, 1Б, 1в, 21, 23, 25–29, 2Б, 31, 33, 36–38, 3А, 3Б, 3в, 4А, 5А, 12А, 15а, 33а Ревуцкого – 2, 4, 5, 7, 9–13, 15, 18, 20, 22–23, 25, 27, 29, 2а, 31, 33, 35, 5А, 9а, 11а, 12А, 18а, 25а

– 2, 4, 5, 7, 9–13, 15, 18, 20, 22–23, 25, 27, 29, 2а, 31, 33, 35, 5А, 9а, 11а, 12А, 18а, 25а Святомихайловская – 68, 70, 74, 76, 78, 80, 87, 89

– 68, 70, 74, 76, 78, 80, 87, 89 Черниговская – 1–19, 1Б, 20–26, 28–51, 53, 54, 56, 5А, 11а, 13а, 23А, 24А, 27А, 34Б, 35а, 39а, 41А, 50а

– 1–19, 1Б, 20–26, 28–51, 53, 54, 56, 5А, 11а, 13а, 23А, 24А, 27А, 34Б, 35а, 39а, 41А, 50а Черниговский – 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16

– 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 Школьный – 1

– 1 Юдашкина – 1а, 3, 5, 7–9

– 1а, 3, 5, 7–9 Ящука – 1, 2, 5, 9, 11, 13, 17–21, 23, 2а

Энергетики предупреждают, что график отключения света в Чернигове создан на 21 декабря для безопасного обслуживания сетей и ремонта оборудования. Жителей призывают заранее планировать использование электроприборов и принимать во внимание временные перебои в подаче энергии.

Жителям советуют заранее подготовиться к временным перебоям, зарядив телефоны и другие гаджеты, подготовив фонари и бытовые приборы. Полезно также иметь горячие напитки и теплую одежду, чтобы комфортно провести время без электроэнергии.

