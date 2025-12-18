График отключения света в Чернигове на 19 декабря доступен на сайте энергопоставщика для проверки конкретных адресов.

График отключения света в Чернигове на 19 декабря сообщает о плановых работах с 09:00 до 17:00, передает Politeka.

Такую информацию предоставляют на сайте Черниговоблэнерго .

Электроснабжение временно приостановится во многих районах, что позволит провести техническое обслуживание и модернизацию сетей. Не будет электричества с 9 до 17 часов.

Обесточивание касается таких улиц и переулков:

Анатолия Погребного: дома 1–18, 1а, 20–28, 2а, 30–66, 11а, 23а, 26б, 28А, 52а, 58а, 62а.

дома 1–18, 1а, 20–28, 2а, 30–66, 11а, 23а, 26б, 28А, 52а, 58а, 62а. Андрея Молчана: дома 1-10, 1а.

дома 1-10, 1а. Василия Прохорского: 26а, 26б.

26а, 26б. Владимира Глинского: дома 2-20, 22, 24, 26.

дома 2-20, 22, 24, 26. Вячеслава Радченко: 42-57, 63-75а.

42-57, 63-75а. Вячеслава Чорновила: 23, 23а.

23, 23а. Расчески: 89.

89. Григория Сурабко: 3-10, 9а.

3-10, 9а. Долгая: 72-107а, 80а.

72-107а, 80а. Дружбы: 3-9, 4а.

3-9, 4а. Евгения Гуцала: 3-8, 3а, 8а.

3-8, 3а, 8а. Евгения Онацкого: 1-31, 19а, 3/2.

1-31, 19а, 3/2. Экспертная: 1-19, 1а.

1-19, 1а. Ивана Богуна: 41, 52, 41а, 52а.

41, 52, 41а, 52а. Ивана Золотаренко: 7-22, 16а-18б.

7-22, 16а-18б. Индустриальная: 5г.

5г. Инструментальное: 22, 24, 34, 22А–34Г.

22, 24, 34, 22А–34Г. Кастуся Калиновского: 40.

40. Каштанова: 35.

35. Цветы Цисык: 2–44, 4а, 8В, 10а–36, 40–44/444, 51а, 54а, 56а, 58а, 60а.

2–44, 4а, 8В, 10а–36, 40–44/444, 51а, 54а, 56а, 58а, 60а. Коробка: 3–29, 4а, 5А, 9а, 11а, 18а, 18б, 23а, 24а, 29а.

3–29, 4а, 5А, 9а, 11а, 18а, 18б, 23а, 24а, 29а. Космонавтов: 2А.

2А. Уровни: 1–27, 3A–3B, 4A–4B, 6A–8B, 10a–10B, 13a, 18a, 21a, 24a, 25a.

1–27, 3A–3B, 4A–4B, 6A–8B, 10a–10B, 13a, 18a, 21a, 24a, 25a. Литовская: 2-60, 8а, 18а, 20б, 24В, 28а, 29а, 32а-35в, 40а, 44/444, 51а, 54а, 56а, 58а, 60а.

2-60, 8а, 18а, 20б, 24В, 28а, 29а, 32а-35в, 40а, 44/444, 51а, 54а, 56а, 58а, 60а. Любецка: 35а, 37–43.

35а, 37–43. Максима Загривного: 4–74, 41а.

4–74, 41а. Мира: 186А, 188, 188а.

186А, 188, 188а. Перерыв: 1–38, 1A–1B, 3A–3B.

1–38, 1A–1B, 3A–3B. Подводника Китицына: 3А, 3В.

3А, 3В. Ревуцкого: 2-33, 5А, 9а, 11а, 12А, 18а, 19А, 25а, 27, 29.

2-33, 5А, 9а, 11а, 12А, 18а, 19А, 25а, 27, 29. Ремзаводская: 1-18.

1-18. Святомихайловская: 23-81, 32а, 34а, 42а, 46а, 47а, 55а, 60а, 61а.

23-81, 32а, 34а, 42а, 46а, 47а, 55а, 60а, 61а. Тычины: 1-57, 41а, 43а, 44а, 44б, 50а, 51а, 52а, 57а.

1-57, 41а, 43а, 44а, 44б, 50а, 51а, 52а, 57а. Черниговская: 1-54, 5А, 11а, 13а, 23А, 24А, 27А, 34Б, 35а, 39а, 41А, 50а.

1-54, 5А, 11а, 13а, 23А, 24А, 27А, 34Б, 35а, 39а, 41А, 50а. Черниговский: 2-16.

2-16. Школьный: 1.

Жители должны заранее подготовиться: зарядить гаджеты, обеспечить альтернативные источники света и использовать бытовую технику. Рекомендуется также предупредить соседей, особенно пожилых людей, и спланировать работу и отдых вне времени отключения.

Подготовка к плановым работам помогает минимизировать неудобства и обеспечить безопасное энергоснабжение.

