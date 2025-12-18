Решение о новом графике поездов в Черкасской области принято с учетом традиционного снижения количества поездок.

Новый график движения поездов в Черкасской области будет действовать в Новогодние праздники, однако изменения касаются лишь нескольких экспрессов, сообщает Politeka.net.

В период Новогодних праздников железная дорога вносит временные изменения в график движения поездов в связи с уменьшением пассажиропотока.

Решение о новом графике поездов в Черкасской области принято с учетом традиционного снижения количества поездок в праздничные дни и имеет целью оптимизацию работы железнодорожного транспорта.

Изменения касаются как пригородных, так и технических поездов, курсирующих по территории Черкасской области. Пассажирам рекомендуют заранее ознакомиться с обновленным расписанием и планировать путешествия с учетом временных ограничений.

В частности, 1 января 2026 отменяется курсирование экспресса №6641 сообщением Цветково – Мироновка, а также №6642 Мироновка – им. Т. Шевченко на участке Мироновка – Цветково.

В течение 1 и 2 января 2026 не будут курсировать пригородные экспресса №6421 Умань – Вапнярка, №6422 Христиновка – Умань, №6423 Умань – Христиновка и №6424 Вапнярка – Умань. Эти рейсы традиционно имеют меньше пассажиров в праздничные дни, что и послужило основанием для их временной отмены.

Отдельно отмечается, что 2 января 2026 будет отменено движение экспресса №7608 по маршруту Гайворон – Христиновка.

В то же время для обеспечения технических нужд железной дороги дополнительно назначен технический экспресс №7608 сообщением Гайворон – Христиновка на 31 января 2025 года. Этот рейс будет выполняться вне праздничного периода и носит служебный характер.

В железной дороге подчеркивают, что все изменения носят временный характер. Актуальную информацию о движении поездов пассажирам рекомендуют уточнять на официальных ресурсах железной дороги или в справочных службах перед планированием поездок.

