Бесплатное жилье для ВПЛ в Харькове гарантирует все базовые удобства.

В Харькове начался экспериментальный проект по предоставлению бесплатного жилья для ВПЛ, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении Министерства социальной политики, семьи и единства Украины.

Инициатива рассчитана на внутренне перемещенные лица, которые требуют дополнительной поддержки после длительного медицинского ухода и не могут самостоятельно организовать повседневную жизнь.

Программа предусматривает бесплатное проживание в специально обустроенных помещениях на срок до 12 месяцев. Финансирование производится за счет государственного бюджета.

В рамках инициативы участники получают:

бесплатное жилье для ВПЛ в Харькове со всеми базовыми удобствами;

возможность самостоятельно готовить еду и организовывать быт;

помощь в ведении домашнего хозяйства и восстановлении социальных навыков;

поддержку в разрешении сложных жизненных ситуаций;

доступ к специалистам и службам при необходимости, независимо от формы собственности помещения.

Проживание для маломобильных ВПЛ обеспечивают физические и юридические предоставлятели социальных услуг, включенные в соответствующий Реестр, которые отвечают критериям Кабинета Министров и имеют в собственности или арендуют помещение, пригодное для предоставления услуг.

В Министерстве соцполитики подчеркивают, что проект не ограничивается лишь временным размещением людей, лишившихся жилья из-за войны. Основная цель – восстановление самостоятельности, стабильности и чувства безопасности, создание условий для полноценной повседневной жизни и адаптации к новым обстоятельствам.

Программа продолжит работать, оказывая всестороннюю поддержку всем нуждающимся ВПЛ и помогая сохранить независимость и социальную интеграцию.

