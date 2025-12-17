Сформированы подробные графики отключения света на 18 декабря в Сумской области, о которых стоит знать.

Запланировано введение графиков отключения света на 18 декабря в Сумской области из-за запланированных масштабных ремонтных работ , сообщает Politeka.net.

Об этом предупредили в нескольких общинах региона.

По данным энергетиков, в связи с техническими работами компания «Сумыоблэнерго» сформировала подробные графики отключения света на 18 в Сумской области.

Отключения запланированы на 18 декабря в городе Охтырка. В этом населенном пункте электроснабжение будет прекращено с 08:00 до 17:00. В течение девяти часов без света останутся жители отдельных улиц:

Михайленка: 41–56А, 58, 60, 62.

Молодижна: 1–4, 6–9, 11, 13, 15, 17.

переулок Молодижный: 1–5, 7–13, 15.

Сумська: 325–405.

Народный: 1–7, 1А, 6А.

Шевченка: 109–116.

Бузкова: 1–32.

Горбушка: 1–50.

Парызькый: 1, 4, 6.

Перемогы: 56–159.

Петра Калнышевського: 1–20.

Также плановое обесточение состоится в Билопилля. Здесь подачу электроэнергии временно прекратят с 9:00 до 15:00. Ограничения коснутся нескольких улиц:

Пробытивка: 4.

Козацькый шлях: 73, 74, 75, 75А, 76, 77, 81, 510.

Колодкивськый: 2, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 15, 20А.

Короленка: 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 18, 19, 21, 24, 28, 30, 30А, 32А.

Шевченка: 35, 35G.

Олександра Олеся: 1, 1А, 1Б, 1В, 1Г, 2–17, 19–21, 23, 25–27, 29, 30, 35, 38–40, 42–44, 46, 49–51, 53, 55, 57–59, 61–67, 66А, 71, 73, 73G, 74–76, 78, 80–83, 87, 89, 91, 93, 97, 99, 101, 103, 105, 111, 547.

О. Олеся: 1, 2, 5, 6, 7.

Павливська: 3, 6, 8–11, 13.

Богдана Хмельныцького: 125х.

Котляревського: 1–5, 7, 9, 11, 14, 16, 18, 18А, 19.

Петропавливська: 2–4, 6, 8–19, 21–23, 25б, 28–31, 31А, 35–38, 40–44, 46, 48–49, 51, 53, 55, 101х, 125х, 218.

Петропавливський переулок: 1, 1А, 2, 2А, 3, 8, 10, 10А, 12, 14, 16, 18.

Кулишивка: 1, 3, 5, 6, 11, 12, 14, 17–20, 22, 23, 26–32, 34–42, 45–47, 50–52, 54–56, 557.

Всеволода Нестайка: 32.

Вячеслава Чорновола: 1, 3–6, 8А, 9.

Покровська: 1А, 1х, 2, 4, 6, 23.

Лискы: 1–4, 10, 11, 14, 16, 18, 25, 27, 28, 30, 32А.

Кроме того, отключение света запланировано в населенном пункте Кролевець. По информации «Сумыоблэнерго», электроснабжение будет отсутствовать с 09:00 до 15:00 по определенным адресам.

Зализнычна: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 15, 16, 16Z, 17, 18, 19, 22, 23.

Кильцева: 3, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33А, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 43, 45.

В населенном пункте Лебедин ремонтные работы на сетях также приведут к временным неудобствам для потребителей. Здесь отключения электроэнергии будут продолжаться с 08:30 до 16:30 по адресу:

Сумская: 51, 53, 55.

Освиты: 13, 14, 17, 18, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 40, 41, 43, 45, 47, 49, 51.

Коммунальна: 4, 6, 8, 9, 11, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 30, 32, 34, 36, 48, 50, 52, 54, 56.

Кроме того, обесточивание ожидается и в населенном пункте Недрыгайлив. Временные ограничения будут действовать в период с 09:00 до 15:00 на улицах:

Бережок 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31;

Магаливська 3;

Незалежности 18, 22, 36;

Патриотив Украины 16;

Шкильна 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31.

Актуальную и подробную информацию о графиках отключений электроэнергии жителям Сумской области рекомендуют проверять на официальном сайте «Сумыоблэнерго» в разделе «Отключение», а также в чат-ботах компании Viber и Telegram.

Жители региона призывают заранее подготовиться к возможным перерывам в электроснабжении, спланировать свои дела с учетом графиков и позаботиться об альтернативных источниках питания на время отключений.

