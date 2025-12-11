Несмотря на дефицит овощей в Сумской области, проблем с хлебом и крупами не ожидается.

Дефицит овощей в Сумской области грозит прежде всего отечественной продукции из-за проблем с урожайностью, сообщает Politeka.

Местные покупатели уже заметили сокращение объемов свежих овощей и фруктов в магазинах, а эксперты прогнозируют сохранение напряженной ситуации в ближайшие месяцы.

Аграрный сезон в этом году оказался непростым: длительные морозы весной, аномальная жара и другие природные факторы оказали негативное влияние на большинство культур. Фермеры понесли потери вместо ожидаемых доходов, из-за чего привычное сезонное снижение цен на продукцию практически не произошло. Количество овощей на рынке ограничено, а резервы для зимнего хранения могут оказаться меньше обычного.

Повышение цен на свежие продукты выглядит неизбежным. Экономист Эдуард Каражия отмечает, что импортные поставки могут смягчить давление на внутренний рынок: при отсутствии иностранных товаров стоимость украинских овощей будет расти из-за ограниченной конкуренции. Увеличение доли импортной продукции позволяет снизить нагрузку на производителей и частично компенсировать дефицит.

Несмотря на дефицит овощей в Сумской области, проблем с хлебом и крупами не ожидается. Украинское производство зерновых превышает потребности внутреннего рынка, что гарантирует продовольственную безопасность. Экспортные процессы остаются сложными: фермеры получают незначительную долю прибыли, в то время как основная финансовая выгода достается трейдерам и логистическим компаниям, часто через другие страны или оффшоры, что создает дополнительные вызовы для местного аграрного сектора.

