Подорожание муки в Сумской области можно наблюдать в разных сетях супермаркетов, в то же время цены на местных рынках наоборот падают, сообщает Politeka.net.

Данные были опубликованы в Минфине.

Так, средняя цена на пшеничную муку «Хуторок» (1 кг) по состоянию на 21 августа 2025 составляет 33,26 грн. Индекс потребительской стоимости в августе 2025 года составил 102,39%. По сравнению с предыдущим месяцем, средние цены выросли на 2,39%. В июле 2025 года этот индекс относительно предыдущего месяца составлял 107,33%.

Также средняя стоимость этого продукта марки «Хуторок» (2 кг) составляет 58,21 грн. У Novus этот продукт продается по такой же стоимости. В июле среднемесячная стоимость в этом магазине была ниже – 56,94.

В супермаркетах сети Сильпо также представлен широкий выбор этого товара разных производителей и в разных вариантах фасовки. Например, «Полная Чаша» высшего сорта в пачке по 1 килограмм предлагается покупателям за 19,69 гривны. «Хуторок» в фасовке 1 килограмм стоит 27,89 гривны. А вот Киевмлин высшего сорта в большой упаковке 5 килограмм оценивается в 149,00 гривен.

Подорожание муки в Сумской области заметно в супермаркетах, однако на местных рынках эту бакалею можно приобрести на вес по более дешевым ценам. По данным Минфина, килограмм продукта можно приобрести за 19,43 грн. Показатель удешевления показал –2.41%.

Следует также отметить, что ситуация с мукой считается критической из-за дефицита. Его часть, которую используют хлебопекари, сейчас поступает из Польши и стран Балтии. Главной причиной дефицита является нежелание украинских аграриев выращивать рожь из-за ее более низкой урожайности по сравнению с пшеницей. Потому экономисты предупреждают о дальнейшем подорожании этого продукта в Сумской области и других регионах Украины.

