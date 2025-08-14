Взяти участь у програмі грошової допомоги для ВПО в Сумській області можуть домогосподарства, які відповідають щонайменше двом критеріям вразливості.

Частина українців може взяти участь у програмі грошової допомоги для ВПО в Сумській області від Міжнародної організації ZOA за підтримки гуманітарного фонду для України, повідомляє Politeka.net.

Про це інформує пресслужба організації ZOA in Ukraine.

У Садівській громаді розпочато реалізацію Програми сільськогосподарської підтримки для вразливих домогосподарств, яка впроваджується у партнерстві з громадською організацією «Ліга сучасних жінок».

Ця ініціатива є частиною масштабного проєкту «Комплексна підтримка у сферах житла, засобів до існування, багатоцільової грошової допомоги (MPCA) та групових грошових трансферів (GCT) для населення, постраждалого від конфлікту, у північній та південній частинах України».

Передбачено, що мешканці громади, які відповідають встановленим критеріям, зможуть отримати:

підтримку у сфері сільського господарства;

підтримку на відновлення або ремонт житла, зокрема для новоприбулих переселенців;

багатоцільову грошову допомогу для ВПО в Сумській області.

Взяти участь у програмі можуть домогосподарства, які відповідають щонайменше двом критеріям вразливості, серед яких:

статус внутрішньо переміщеної особи та постійне проживання на новому місці;

наявність у сім’ї осіб з інвалідністю або тяжкими хронічними захворюваннями, що потребують дороговартісного лікування;

родина, яка складається виключно з осіб віком від 60 років і не має підтримки родичів;

багатодітна сім’я;

неповна родина, де один із батьків має офіційний статус одинокої матері чи одинокого батька;

втрата основним годувальником роботи або доходу внаслідок війни;

домогосподарство, яке очолює жінка;

підтверджений статус малозабезпеченої родини;

пошкодження або втрата сільськогосподарських активів, тварин чи господарських приміщень через війну.

Особи, які відповідають умовам, мають заповнити онлайн-заявку для участі у програмі грошової допомоги для ВПО в Сумській області. Реєстрація триватиме до 20 серпня 2025 року, якщо фінансування не буде вичерпане раніше.

Організатори наголошують, що подання заявки не гарантує автоматичне отримання выплаты.

