Принять участие в программе денежной помощи для ВПЛ в Сумской области могут домохозяйства, отвечающие по меньшей мере двум критериям уязвимости.

Часть украинцев может принять участие в программе денежной помощи для ВПЛ в Сумской области от Международной организации ZOA при поддержке гуманитарного фонда для Украины, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщает пресс-служба организации ZOA in Ukraine.

В Садовской общине начата реализация Программы сельскохозяйственной поддержки для уязвимых домохозяйств, которая внедряется в партнерстве с общественной организацией «Лига современных женщин».

Эта инициатива является частью масштабного проекта «Комплексная поддержка в сфере жилья, средств к существованию, многоцелевой денежной помощи (MPCA) и групповых денежных трансферов (GCT) для населения, пострадавшего от конфликта, в северной и южной частях Украины».

Предусмотрено, что жители общины, отвечающие установленным критериям, смогут получить:

содействие в сфере сельского хозяйства;

содействие на восстановление или ремонт жилья, в частности для вновь прибывших переселенцев;

многоцелевую денежную помощь для ВПЛ в Сумской области.

Принять участие в программе могут домохозяйства, отвечающие по меньшей мере двум критериям уязвимости, среди которых:

статус внутриперемещенного лица и постоянное проживание на новом месте;

наличие в семье лиц с инвалидностью или тяжелыми хроническими заболеваниями, требующими дорогостоящего лечения;

семья, состоящая исключительно из лиц в возрасте от 60 лет и не имеющая поддержки родственников;

многодетная семья;

неполная семья, где один из родителей имеет официальный статус одинокой матери или одинокого отца;

потеря основным кормильцем работы или дохода в результате войны;

домохозяйство, возглавляемое женщиной;

подтвержденный статус малообеспеченной семьи;

повреждение или потеря сельскохозяйственных активов, животных или хозяйственных помещений из-за войны войны.

Лица, удовлетворяющие условиям, должны заполнить онлайн-заявку для участия в программе денежной помощи для ВПЛ в Сумской области. Регистрация будет продолжаться до 20 августа 2025 года , если финансирование не будет исчерпано раньше.

Организаторы отмечают, что подача заявки не гарантирует автоматическое получение выплаты.

