Часть украинцев может принять участие в программе денежной помощи для ВПЛ в Сумской области от Международной организации ZOA при поддержке гуманитарного фонда для Украины, сообщает Politeka.net.
Об этом сообщает пресс-служба организации ZOA in Ukraine.
В Садовской общине начата реализация Программы сельскохозяйственной поддержки для уязвимых домохозяйств, которая внедряется в партнерстве с общественной организацией «Лига современных женщин».
Эта инициатива является частью масштабного проекта «Комплексная поддержка в сфере жилья, средств к существованию, многоцелевой денежной помощи (MPCA) и групповых денежных трансферов (GCT) для населения, пострадавшего от конфликта, в северной и южной частях Украины».
Предусмотрено, что жители общины, отвечающие установленным критериям, смогут получить:
- содействие в сфере сельского хозяйства;
- содействие на восстановление или ремонт жилья, в частности для вновь прибывших переселенцев;
- многоцелевую денежную помощь для ВПЛ в Сумской области.
Принять участие в программе могут домохозяйства, отвечающие по меньшей мере двум критериям уязвимости, среди которых:
- статус внутриперемещенного лица и постоянное проживание на новом месте;
- наличие в семье лиц с инвалидностью или тяжелыми хроническими заболеваниями, требующими дорогостоящего лечения;
- семья, состоящая исключительно из лиц в возрасте от 60 лет и не имеющая поддержки родственников;
- многодетная семья;
- неполная семья, где один из родителей имеет официальный статус одинокой матери или одинокого отца;
- потеря основным кормильцем работы или дохода в результате войны;
- домохозяйство, возглавляемое женщиной;
- подтвержденный статус малообеспеченной семьи;
- повреждение или потеря сельскохозяйственных активов, животных или хозяйственных помещений из-за войны войны.
Лица, удовлетворяющие условиям, должны заполнить онлайн-заявку для участия в программе денежной помощи для ВПЛ в Сумской области. Регистрация будет продолжаться до 20 августа 2025 года , если финансирование не будет исчерпано раньше.
Организаторы отмечают, что подача заявки не гарантирует автоматическое получение выплаты.
