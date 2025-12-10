Есть обстоятельства, которые не позволяют ввести новую оплату проезда в общественном транспорте Кропивницкого.

В Кропивницком новую систему оплаты проезда в общественном транспорте планировалось ввести уже в 2025 году, однако возникли проблемы, пишет Politeka.net.

Рассказываем, что об этом известно.

Уже несколько лет продолжаются дискуссии о внедрении электронной системы оплаты проезда. Начальник управления транспорта Виктор Житник ранее заявлял, что город планирует перейти на безналичную оплату в 2025 году. Тогда речь шла о проведении тендера по выбору компании, которая установит оборудование для электронного билета — его планировали объявить в первом квартале года.

В июне одна из компаний представила горсовету свою концепцию внедрения автоматизированной системы учета расплаты проезда. Этот оператор уже работает в ряде крупных городов - Киеве, Львове, Ровно, Черновцах и других.

В июле на рассмотрение общины вынесли проект решения, который предусматривал введение пластиковых карт для всех пассажиров, включая льготников. Последние должны были регистрировать свои поездки через валидатор, причем количество бесплатных поездок предлагалось ограничить 60 в месяц. Это вызвало возмущение горожан, которые подчеркнули, что этого недостаточно.

После обсуждений в сентябре исполком подготовил новый проект решения без ограничения количества льготных поездок и без срока их действия. Документ направили на согласование в Антимонопольный комитет Украины.

Как выяснилось в ходе анализа данных в Prozorro, подрядчика для реализации новой системы оплаты проезда в Кропивницком не избрали.

Спикер городского совета Сергей Якунин пояснил, что сейчас идет юридическое согласование проекта решения с Антимонопольным комитетом. По его словам, это необходимо во избежание рисков, ведь документ может повлиять на конкуренцию между участниками рынка, определяя правила работы для перевозчиков и поставщиков оборудования.

После получения заключения исполком вернется к рассмотрению проекта и, как ожидается, примет решение, которое позволит ввести новую оплату проезда в общественном транспорте Кропивницкого.

