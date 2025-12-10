Є обставини, які не дозволяють запровадити нову оплату проїзду у громадському транспорті Кропивницького.

У Кропивницькому нову систему оплати проїзду у громадському транспорті планували запровадити вже у 2025 році, проте виникли проблеми, пише Politeka.net.

Розповідаємо, що про це відомо.

Вже кілька років тривають дискусії щодо запровадження електронної системи оплати проїзду. Начальник управління транспорту Віктор Житник раніше заявляв, що місто планує перейти на безготівкову оплату у 2025 році. Тоді йшлося про проведення тендера на вибір компанії, яка встановить обладнання для електронного квитка, — його планували оголосити у першому кварталі року.

У червні одна з компаній презентувала міськраді свою концепцію впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду. Цей оператор уже працює в низці великих міст — Києві, Львові, Рівному, Чернівцях та інших.

У липні на розгляд громади винесли проєкт рішення, який передбачав запровадження пластикових карток для всіх пасажирів, включно з пільговиками. Останні мали реєструвати свої поїздки через валідатор, причому кількість безкоштовних поїздок пропонувалося обмежити 60 на місяць. Це викликало обурення містян, які наголосили, що цього недостатньо.

Після обговорень у вересні виконком підготував новий проєкт рішення — без обмеження кількості пільгових поїздок та без терміну їх дії. Документ направили на погодження до Антимонопольного комітету України.

Як з’ясувалося під час аналізу даних у Prozorro, підрядника для реалізації нової системи оплати проїзду у Кропивницькому не обрали.

Речник міської ради Сергій Якунін пояснив, що зараз триває юридичне узгодження проєкту рішення з Антимонопольним комітетом. За його словами, це необхідно для уникнення ризиків, адже документ може вплинути на конкуренцію між учасниками ринку, визначаючи правила роботи для перевізників та постачальників обладнання.

Після отримання висновку виконком повернеться до розгляду проєкту, і, як очікується, ухвалить рішення, яке дозволить запровадити нову оплату проїзду в громадському транспорті Кропивницького.

