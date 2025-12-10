Запровадили планові графіки відключення світла У Житомирській області на 11 грудня, які охоплять лише окремі населені пункти регіону, передає Politeka.net.
Про це йдеться на сайті "Житомиробленерго".
Обмеження пов’язані з проведенням технічних та ремонтних робіт на електромережах. Енергетики попереджають, що це може спричинити тимчасові перебої в подачі світла.
Згідно з оприлюдненою інформацією у селі Йосипівка електропостачання буде припинене 11 грудня з 09:00 до 17:00. Відключення застосують за конкретними адресами:
- Гагаріна 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 2, 20, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 9
- Житомирська 185, 193, 193а, 195, 157
- М. Стахівської 10, 12, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 25, 25а, 27, 29, 3, 4, 5, 6, 8, 9
- Петрівського 24
- Стахівська
У селищі Долинівка у той самий часовий проміжок — з 09:00 до 17:00 — можливі знеструмлення на низці вулиць:
- Молодіжна 12, 14, 18, 20, 22, 26, 3, 7, 9,5
- Центральна 30, 32, 42, 49, 50, 52, 66, 70, 71, 80а, 90
У Ходорівка світло також буде відсутнє з 10:00 до 16:00 через роботи на мережах. Вимкнення торкнуться окремих будинків:
- Вишнева 18, 19, 21, 22
- Зелена 10, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 7а, 8, 9
- Миру 5
- Підлісна 1, 11, 13, 14, 16, 17, 19, 1а, 21, 23, 25, 4, 5, 6, 8
- Садова 1, 11, 12, 14, 15, 15а, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7
- провулок Миру 1, 2
- провулок Підлісний 2, 3, 4, 5а
У населеному пункті Дівочки заплановані додаткові перерви в електропостачанні 11 грудня з 9:00 до 17:00 (протягом 8 годин). Знеструмлення пов’язані з технічним обслуговуванням електромереж і торкнуться вулиці:
- Л.Українки 1, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 3, 35, 39, 41, 5, 7, 9, 34, 4
- Шевченка 16а, 10, 11, 12, 13, 17, 19, 2, 23, 5, 6, 9
Мешканців просять заздалегідь врахувати графік відключення світла в Житомирській області на 11 грудня, підготувати резервні джерела освітлення та зарядити необхідні пристрої.
Графіки відключень "Житомиробленерго" можна знайти на офіційному сайті компанії в розділі "Відключення", а також у чат-ботах у Viber та Telegram.
