Внедрили плановые графики отключения света В Житомирской области на 11 декабря, которые охватят только отдельные населенные пункты региона, передает Politeka.net.

Об этом говорится на сайте "Житопроизводэнерго".

Ограничения связаны с проведением технических и ремонтных работ на электросетях. Энергетики предупреждают, что это может повлечь за собой временные перебои в подаче света.

Согласно обнародованной информации в селе Йосыпивка электроснабжение будет прекращено 11 декабря с 09:00 до 17:00. Отключения применяют по конкретным адресам:

Гагарина 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 2, 20, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 9

Жытомырська 185, 193, 193а, 195, 157

М. Стахивськои 10, 12, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 25, 25а, 27, 29, 3, 4, 5, 6, 8, 9

Петривського 24

Стахивська

В поселке Долынивка в тот же временной промежуток — с 09:00 до 17:00 возможны обесточения на ряде улиц:

Молодижна 12, 14, 18, 20, 22, 26, 3, 7, 9,5

Центральна 30, 32, 42, 49, 50, 52, 66, 70, 71, 80а, 90

В Ходоривка свет также будет отсутствовать с 10:00 до 16:00 из-за работ на сетях. Выключение коснутся отдельных домов:

Вышнева 18, 19, 21, 22

Зеленый 10, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 7а, 8, 9

Миру 5

Пидлисна 1, 11, 13, 14, 16, 17, 19, 1а, 21, 23, 25, 4, 5, 6, 8

Садова 1, 11, 12, 14, 15, 15а, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7

переулок Мыру 1, 2

переулок Пидлисный 2, 3, 4, 5а

В населенном пункте Дивочкы запланированы дополнительные перерывы в электроснабжении 11 числа с 9:00 до 17:00 (в течение 8 часов). Обестоки связаны с техническим обслуживанием электросетей и коснутся улицы:

Л.Украинки 1, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 3, 35, 39, 41, 5, 7, 9, 34, 4

Шевченка 16а, 10, 11, 12, 13, 17, 19, 2, 23, 5, 6, 9

Жителей просят заранее учесть график отключения света в Житомирской области на 11 декабря, подготовить резервные источники освещения и зарядить необходимые устройства.

Графики отключений "Житомироблэнерго" можно найти на официальном сайте компании в разделе "Отключения", а также в чат-ботах Viber и Telegram.

