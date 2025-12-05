Из-за ремонта на указанном участке будет изменена схема проезда и введен новый график движения транспорта в Житомире.

Временно изменят организацию дорожного проезда и вводится новый график движения транспорта в Житомире, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщила прессслужба Житомирского городского совета на своей странице в Facebook.

Новый график движения транспорта в Житомире из-за масштабных ремонтных работ на линии напорного канализационного коллектора, расположенного по улице Ивана Гонты в районе городской главной канализационно-насосной станции.

Согласно обнародованной информации, проезд транспорта по улице Ивана Гонты будет полностью перекрыт в период с 6 по 8 декабря 2025 включительно. Ограничения связаны с выполнением работ по строительству новой линии напорного канализационного коллектора, который будет проходить от ГКЧП по адресу улица Ивана Гонты 16 и до канализационных очистных сооружений №1 и №2.

Этот объект важен для модернизации городских сетей водоотвода, поэтому работы проводятся в сжатые сроки и требуют полного перекрытия дороги.

Из-за ремонта на указанном участке будет изменена схема проезда общественного транспорта. Автобусные маршруты №10 Крошня – Бумажная фабрика и №23 Богуния – Комбинат силикатных изделий будут курсировать только к месту проведения работ, то есть к дому по улице Ивана Гонты 16.

Далее пассажирам будет предложена бесплатная пересадка на отдельный коммунальный автобус. Этот транспорт будет обеспечивать перевозку людей в направления Бумажной фабрики, Комбината силикатных изделий и села Слобода-Селец.

Работу троллейбусного маршрута №4А Крошня - Бумажная фабрика временно скорректируют. В период перекрытия троллейбусы этого маршрута будут курсировать только в микрорайон Полева, не продолжая проезд до конечной остановки.

Для частного автотранспорта будут предложены альтернативные пути движения. Объезд организуют в соответствии с разработанной схемой организации дорожного движения, предварительно обнародованной для удобства водителей.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Экологическая катастрофа под Житомиром: инспекторы обнаружили гигантскую стихийную свалку площадью более 1000 "квадратов".

Также Politeka сообщала, Впервые в Житомирской области: школьники присягнули стать "Омбудсманами" и защищать права детей.

Как сообщала Politeka, Новая система оплаты проезда в Житомире: платить придется по-другому, что изменилось.