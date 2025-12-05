В связи с проведением аварийного ремонта трамвайного пути вводят новый график движения транспорта в Днепре.

Новый график движения транспорта в Днепре будет действовать несколько дней, местным жителям и гостям города следует ознакомиться с изменениями, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и транспортной инфраструктуры.

В Днепре временно изменят маршруты общественного транспорта в связи с проведением аварийного ремонта трамвайного пути на перекрестке улицы Сичеславской Набережной и Княгини Ольги. Об этом сообщили в профильных городских службах.

Новый график движения транспорта в Днепре будет действовать в период с 10.00 5 декабря до 17.00 7 декабря 2025 года.

Трамваи №12 и №17 в течение указанного времени будут направляться в направлении площади Старомостовой в объезд — через улицу Вокзальную. При этом они временно не будут курсировать до Ричкового вокзала.

Важно, что посадка и высадка пассажиров на остановке площадь Старомостова будет организована напротив места, где обычно останавливаются троллейбусы №3 и №15. Такое изменение призвано обеспечить непрерывность транспортного сообщения и минимизировать неудобства пассажиров.

Для улучшения логистики и повышения комфорта жителей города введены две новые временные остановки:

Первая из них – ул. Вокзальная — будет оборудована непосредственно перед перекрестком улиц Княгини Ольги и Вокзальной.

Вторая – ул. Пастера будет располагаться перед перекрестком улицы Пастера и проспекта Дмитрия Яворницкого. Эти остановки позволят пассажирам удобнее изменять направление движения и быстрее добраться до нужных районов.

Изменения также коснулись маршрута трамвая №19. На время ремонта его движение будет ограничено: трамвай будет курсировать только по площади Десантников, расположенной вблизи Старого моста.

Остановку на площади Старомостовой он будет осуществлять не в обычном месте, а перед перекрестком ул. Пастера и Князя Ярослава Мудрого. Такая схема позволит избежать участка, где производятся аварийные работы.

